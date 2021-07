Filho de Otelo defende o pai: 'Um Herói e... uma das vítimas da Revolução'

Sérgio Bruno Carvalho partilhou uma mensagem no Facebook onde recorda o papel do pai no 25 de Abril e nega qualquer envolvimento do general nos atentados das FP-25. Otelo Saraiva de Carvalho morreu na madrugada de domingo.

O filho de Otelo Saraiva de Carvalho recorreu ao Facebook para escrever um texto onde recorda o pai e defende o general estratega do 25 de Abril de qualquer envolvimento nos atentados das FP-25.



No texto, publicado algumas horas depois de se saber da morte do general de 84 anos, Sérgio Bruno Carvalho escreve que pedia ao pai um livro sobre o pós-25 de Abril. "Porque, daquela forma arrebatada e pormenorizada que conhecem, ele me contava e aos netos histórias que eu nunca ouvi de ninguém: Como a 25 de Novembro recolheu a casa e evitou uma guerra civil."



Sérgio Bruno Carvalho recorda ainda uma das últimas conversas com o pai. "Esta 5ª feira falávamos sobre o processo das FP-25 e ele dizia-me "os meus Camaradas nunca acreditariam que eu alguma vez estivesse envolvido nisso! Então eu que dei instruções claras no Plano do 25 de Abril para que nunca nos virássemos contra outras unidades militares, que não fosse disparado um tiro! Eu que no 25 de Novembro evitei a guerra civil!"."