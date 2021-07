De selfies a atrasos: as ideias mais absurdas para problemas reais

Influencers deste País – e arredores –, este conselho é a pensar em quem depende de likes para pagar as contas. Já imaginou o sucesso que seria fazer uma selfie com a sua silhueta projetada na Lua? Nada tema. Randall Munroe deixou o seu emprego na NASA para responder a estas questões. Ok, se calhar estamos a exagerar. O norte-americano, que foi engenheiro e é formado em Física, dedica os seus dias a juntar ciência e banda desenhada. Além disso, adora inventar ideias absurdas para problemas como chegar atrasado – pode sempre tentar alterar os segundos do relógio atómico [o medidor mais preciso de tempo do planeta] – ou a melhor forma de fazer uma festa na piscina que não tem (já lá vamos). Para as selfies, Randall Munroe dedica um capítulo inteiro do livro Como… Conselhos Científicos Absurdos para Problemas Reais, editado pela Vogais. Tome nota: “Podemos usar a lente de zoom de formas peculiares. Se puseres a tua câmara com uma lente à frente, pode ser a de um telescópio ou uns binóculos, e subires ao topo de uma montanha a 150 metros do telemóvel, consegues tirar uma fotografia da tua silhueta na Lua. É preciso planeamento, mas consegues tirar uma foto mesmo cool”, explica por email à SÁBADO.