Loja deixou noivas sem vestido. Mas gerou uma onda solidária

A Angels, uma loja de noivas, no Porto, fechou de repente e deixou mais de uma centena sem vestido. Gerou-se uma onda de solidariedade nas redes sociais para as ajudar.

Sem vestido e sem o dinheiro foi a situação em que ficaram mais de cem noivas, clientes da loja de Angels, no Porto, que na última quinta-feira encerrou repentinamente. Quem não tinha pago na totalidade, havia dado pelo menos metade do valor – um verdadeiro pesadelo para algumas noivas que ficaram sem vestido a uma semana do casamento. Um e-mail enviado às clientes, pela suposta advogada da proprietária da loja, alega motivos relacionados com a pandemia e a guerra na Ucrânia para justificar o processo de insolvência. E informa as noivas que devem reclamar o crédito no processo judicial de insolvência.