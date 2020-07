Estão a circular pedidos de recolha de fundos falsos para funeral de Bruno Candé

Bruno deixou três filhos, dois meninos de 7 e 6 anos e uma menina, de 3.



Num comunicado divulgado no sábado, a família de Bruno Candé Marques declarou que o ator "foi alvejado à queima-roupa, com quatro tiros, na rua principal de Moscavide", no concelho de Loures, distrito de Lisboa, e que "o seu assassino já o havia ameaçado de morte três dias antes, proferindo vários insultos racistas".

Mamadou Ba deixou um aviso nas redes sociais que alertava para a circulação de "falsos pedidos de recolha de fundos para o funeral de Bruno Candé Marques", o ator assassinado com vários tiros numa rua em Moscavide, no passado sábado. Entretanto foi já colocada a circular uma angariação de fundos que o dirigente do SOS Racismo explica ser a verdadeira.O presidente da associação SOS Racismo " target="_blank" rel="noopener">referiu na publicação que a hipótese de apresentar uma recolha de fundos está a ser "tratada em privado entre a família, os amigos, os coletivos anti-racista e a companhia de teatro onde trabalhava o Bruno", pedindo cautela para com as burlas.Passados uns minutos foi disponibilizada uma campanha de angariação de fundos partilhada pelo dirigente do SOS Racismo com fim de ajudar nos custos das exéquias para o ator de origem guineense. A família espera conseguir angariar cinco mil euros para pagar as despesas através desta ação . "Em nome da família pedimos ajuda monetária para ajudar com os custos do funeral e tambem para ajudar as três filhas de Bruno que se encontram sem o pai pois foi lhe retirado de uma maneira brutal para que pelo menos tenham a oportunidade de uma educação", pode ler-se na campanha que tem poucos minutos.Face a esta circunstância", a família considerou que "fica evidente o caráter premeditado e racista deste crime" e exigiu que "a justiça seja feita de forma célere e rigorosa".Em comunicado, a associação SOS Racismo reclamou que "justiça seja feita", defendendo que "o caráter premeditado do assassinato não deixa margem para dúvidas de que se trata de um crime com motivações de ódio racial".O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse que a Polícia de Segurança Pública (PSP) "deteve, de imediato, o alegado responsável" pelo crime de homicídio, acrescentando: "As autoridades judiciárias tomarão as suas decisões relativamente a um crime que vivamente repudiamos". A PSP informou que interrogou seis testemunhas que não identificaram motivos racistas, mas jornais como o Público interrogaram testemunhas que referiram que o autor dos disparos tinha, dias antes, proferido insultos racistas ao homem depois de um incidente que envolveu a cadela de Bruno Candé.