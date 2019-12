Está pronto para beber um copo de leite de barata?

O futuro da alimentação são os insetos - a FAO, a organização para a alimentação e agricultura das Nações Unidas já o declarou e trabalha na pesquisa sobre insetos comestíveis e como os tornar um alimento viável desde 2003. O crescimento da população mundial e as qualidades proteicas destes animais tornou-os uma boa alternativa à carne. O maravilhoso universo das tendências gastronómicas bizarras trouxe ao mundo também uma alternativa ao leite de vaca: o leite de barata. Mas será viável?

A descoberta aconteceu em laboratório e, embora o leite de barata se tenha espalhado nos últimos dois anos pela Internet - é referido, por exemplo, pelo site de lifestyle de Gwyneth Paltrow, GOOP - não está a ser comercializado em grande escala.

A investigadora Barbara Stay terá aprendido na escola, como todos, que os só mamíferos alimentam as suas crias através de leite. Em 2016, porém, num laboratório da Universidade de Iowa deparou-se com baratas-besouro do Pacífico recém-nascidas a alimentarem-se de um líquido segregado por baratas fêmea, acabadas de dar à luz. Recolheu-o e percebeu que era composto por cristais brilhantes, contou ao americano National Public Radio, nesse ano.

Noutro continente, o bioquímico Subramanian Ramaswamy, do Instituto de Biologia, Células Estaminais e Medicina Regenerativa de Bangalore, na índia, estudou a capacidade nutricional deste "leite" e tecnicamente ele tem tudo o que deve interessar a um humano: os aminoácidos essenciais, proteínas e gorduras, sendo três vezes mais rico em calorias do que o leite de búfala - o mais rico leite animal.

O problema será extrair este leite destes animais minúsculos de forma a produzir quantidades comerciáveis. Na África do Sul há uma marca a fazer gelados com a aquilo que patenteou como entomilk - entoleite, a partir do prefixo que entomofagia (o apetite de alguém por insetos). Faz gelados que garante serem livre de lactose e, no seu site, frisa ainda que os insetos não são agredidos na extração deste líquido. Num momento em que tanto a agricultura como a pecuária intensivas estão debaixo de fogo, dizem também não produzir impacto ambiental, já que estes animais não produzem os gases responsáveis pelo efeito-estufa, ocupam pouco espaço e consomem pouca água, argumentam.

O processo de fabrico deste entoleite não é transparente - a marca argumenta com o facto de estar a atravessar o processo de registo. Fala no uso de larvas de moscas. O leite das baratas só é produzido, no entanto, pelas baratas-besouro do Pacífico, diz Barbara Stay e os seus benefícios (e segurança) no consumo humano ainda não estão provados. Temos ainda algum tempo para pensar se a palavra "ordenhar" fará sentido neste cenário.