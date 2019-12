Turistas deixam de tudo nos alojamentos locais, de biquinis a livros de fetichismo

Siga a Sábado nas redes sociais

Com certeza que já se esqueceu de alguma coisa na casa de férias ou no hotel na hora de regressar a casa. E se habitualmente é um par de meias, um champô ou um carregador de telemóvel há quem deixe coisas muito mais particulares. A GuestReady, empresa de gestão de arrendamentos e curta geração, conta àque na lista de perdidos e achados dos alojamentos locais portugueses há coisas como livros sobre fetichismo ou relógios de luxo.Na lista das principais coisas esquecidas estão biquinis, carregadores de telemóvel, sapatos mal cheirosos, brincos, colares e anéis. A estes juntam-se "lembranças" tão particulares quanto um par de sapatos Jimmy Choo, uma carteira Furla ou um relógio Audemars Piguet. Habitualmente a empresa contacta os hóspedes para devolver, mas há quem não queira os objetos de volta.É o caso daqueles visitantes que gostaram tanto da estadia que deixam prendas aos donos da casa. "Tradicionalmente, quando ficamos em casa de alguém, levamos um presente como forma de agradecimento. Isto é o que acaba por acontecer, também, nas casas que gerimos. Há algo de muito pessoal nesta estadia no lar de outros", explica a diretora geral da GuestReady em Portugal, Vanessa Vizinha.Segundo a mesma, já foram oferecidas prendas como uma garrafa de saquê artesanal de hóspedes do Japão ou stroopwafels (bolachas típicas da Holanda) de um hóspede holandês que fez "várias visitas de trabalho ao Porto", sal vulcânico de visitantes islandeses, uísque escocês de um casal natural de Edimburgo ou uma seleção de queijos de uma família francesa. E com um bilhete onde se podia ler "Deram-me como prenda, agora é uma prenda para ti" foi deixado um livro sobre fetichismo.Desde que chegou a Portugal, em Novembro de 2018, a GuestReady já recebeu 24 mil hóspedes entre Lisboa e Porto, apresentando-se como uma solução para os senhorios em tarefas como a automatização de processos como a organização das limpezas, check-in, manutenção, comunicação com os hóspedes e pagamentos aos proprietários.