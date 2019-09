Os bebés de culturas pré-históricas eram alimentados com leite animal dentro de pequenos potes de cerâmica, de acordo com um estudo que sugere que a alimentação por biberão não é um fenómeno moderno. Foram encontrados recipientes de bebida em túmulos de crianças na Baviera, na Alemanha, que datam entre 450 e 1.200 A.C..

Os potes tinham bicos em forma de tetina, e parecem estar desenhados para serem facilmente segurados por bebés ou crianças. Um deles tem a forma de um animal imaginário, sugerindo que pode ser usado como um brinquedo.

"Estes vasos muito pequenos e sugestivos dão-nos informações valiosas sobre como e que bebés foram alimentados há milhares de anos, proporcionando uma verdadeira ligação com mães e bebés no passado", afirma Julie Dunne, a autora principal do estudo e cientista na Universidade de Bristol no Reino Unido.

Esta descoberta desempenhou um papel crucial no aumento populacional que ocorreu no período neolítico. "Isso poderia ajudar a explicar por que as mulheres neolíticas podem de repente ter muitos mais bebés", disse Dunne. "Há muito mais do que apenas o biberão".

Descobriram também que os três vasos encontrados em locais onde se sepultavam crianças – com idades entre um e seis anos - estavam cheios de leite animal. Uma análise química dos líquidos que sobreviveram no fundo do pote sugere que o leite tem origem de uma vaca, cabra ou ovelha.

"Criar bebés na pré-história não foi uma tarefa fácil. Estamos interessados em pesquisar práticas culturais de maternidade, que tiveram profundas implicações para a sobrevivência dos bebés", afirma Katharina Rebay-Salisbury, co-autora do estudo publicado na revista norte-americana Nature.

Rebay-Salisbury acrescenta ainda que o desenvolvimento dos biberões primitivos pode ter feito da maternidade uma responsabilidade mais "coletiva", numa altura que as pessoas estavam a começar a viver em grupos maiores, com alguns aglomerados. A descoberta confirma também que parar de amamentar os bebés numa idade mais precoce levou a intervalos mais curtos entre irmãos.

"Recipientes semelhantes, embora raros, aparecem noutras culturas pré-históricas, como Roma e Grécia Antiga, em todo o mundo", afirma Dunne. "Idealmente, gostaríamos de realizar um estudo geográfico mais alargado e investigar se serviram o mesmo propósito.