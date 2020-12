“Esta noite de Natal terá de ser ‘reinventada’”

Este vai ser uma Consoada diferente, sem abraços nem avós, tios ou primos. Falámos com a pediatra Sandra Afonso, especialista em neurodesenvolvimento infantil no Hospital CUF Descobertas, sobre a melhor forma de os pais explicarem às crianças que este Natal vai ter de ser um dia igual aos outros. "Serão mais os adultos a sentirem a diferença, do que propriamente as crianças. Elas têm uma grande capacidade de resiliência. Todo o seu quotidiano está a ser vivido de uma forma diferente, e na grande maioria dos casos, já estão adaptadas", diz.

Como é que os pais vão explicar às crianças que neste Natal não se deve abraçar os avós?

Essa é uma pergunta que não é fácil responder. Pressupor que não haverá abraços ou outro contato físico entre as crianças e outros familiares, não pode ser generalizado. De um modo geral, as relações de convívio das crianças com familiares próximos, nomeadamente os avós, ficaram diferentes desde o início da pandemia. Mas é igualmente verdade que muitas famílias não cumprem as recomendações da Direção Geral de Saúde, mantendo algum grau de contato físico, que tem vindo progressivamente a "normalizar". Existe uma relação inversa entre a idade das crianças e a proximidade, quanto mais pequenas são, maior o contato. Claro que nos miúdos mais velhos e adolescentes é diferente, pois já têm a noção dos riscos que existem, e eles próprios evitam ou restringem o contato direto com os avós, com receio de os poder infetar. Na prática, acredito que em muitas casas, o Natal provavelmente vai ser um dia semelhante ao dos últimos meses, relativamente aos contatos diretos. Em alguns casos, por opção dos pais, tem-me sido pedido a realização do teste para a covid, particularmente quando o contacto com os avós não tem sido regular.

No caso de estarem habituados a brincar com primos de vários núcleos familiares, o que devem fazer?

Dado o conhecimento atual, sabe-se que a transmissão da covid entre as crianças é baixa. Tanto que abaixo dos 10 anos não é obrigatório o uso de máscara nas escolas. O maior risco é a possibilidade de infetarem adultos, com quem devem manter o distanciamento possível, caso não sejam conviventes habituais.

Há quem diga que – a bem da saúde mental das crianças – se devia aliviar as medidas e permitir que o Natal seja o mais normal possível. O que pensa disso?Acho que são mais os adultos a sentirem a diferença no Natal, do que propriamente as crianças. Elas têm uma grande capacidade de resiliência. Todo o seu quotidiano está a ser vivido de uma forma diferente, e na grande maioria dos casos, já estão adaptadas. Penso que acima de tudo há que reinar o bom senso e tentar o melhor equilíbrio entre as possíveis consequências de um Natal diferente e a repercussão em termos de saúde pública que uma liberalização completa possa implicar.



No caso das crianças até aos 5 anos, como se explica que este Natal será diferente?

Estamos a falar de crianças pequenas, do pré-escolar, que não têm ainda enraizadas tradições ou costumes familiares. Um breve esclarecimento do que acontecerá e como pode ser útil para os ajudar a se auto-regularem. Nesta fase, o Natal está geralmente associado à figura do Pai Natal e prendas. Desde que se mantenha o espírito natalício e alguns presentes no sapatinho, conseguirão viver um Natal praticamente "normal". De forma a manter ou criar laços com os familiares que estão longe, os pais podem fazer vídeos de brincadeiras ou atividades, ou até mesmo aproveitar alguns dos seus desenhos ou trabalhos, para presentear a família.

Dos 5 aos 10 anos qual é o discurso que os pais devem ter?

As crianças desta idade, e até porque já frequentam a escola, vivenciam uma realidade com limitações, diferente do ano letivo anterior. A maioria apresenta algum grau de consciência da razão para as restrições existentes. É comum ouvi-los na consulta dizer que têm que ter cuidado para "não passar o vírus aos outros", referindo-se particularmente aos avós ou outros familiares mais idosos. Dada a abundância de informação veiculada nos media, acredito que não sejam necessárias grandes explicações relativamente ao porquê de um Natal diferente. Contudo, é fundamental uma conversa precoce sobre este tema, para que seja mais fácil à criança adequar as suas expectativas à vivência deste Natal. É importante a perspetiva positiva como principal foco do discurso, realçando o que poderão fazer de novo e não enfatizando o que este ano não é possível realizar. A comunicação deverá ser bilateral, dando espaço e tempo para que a criança expresse as suas emoções e receios, que poderão ser compartilhados com os próprios sentimentos dos pais. Será interessante os pais pedirem aos filhos para fazerem propostas e desenharem como gostariam de passar as festas...se calhar até ficarão surpreendidos!

Como devem os pais gerir a noite de Natal em que as famílias não vão estar reunidas?

Esta noite de Natal terá de ser "reinventada", ou pelo menos, diferente das que se têm vivido nos últimos anos. Há que privilegiar atividades que envolvam preferencialmente o núcleo familiar convivente, e que possam depois serem posteriormente partilhadas com a família mais alargada, através dos meios tecnológicos. É tempo de dar largas à criatividade de pais e filhos e uma oportunidade de ir buscar ao "baú", algumas das memórias da infância dos adultos, adaptando-as aos tempos de hoje. Porque não fazer um espectáculo caseiro, aproveitando as atividades (teatro ou outras) ou músicas, que as crianças aprenderam na escola para a suposta Festa de Natal, e que não foi permitido aos pais assistir ao vivo? Experimentar coisas novas como cozinhar em conjunto, por exemplo, bolinhos e/ou bolachas para um lanche especial. Uma sessão de filmes adequados às idades dos miúdos é também um bom programa. Pode ser ainda uma oportunidade para jogar aqueles jogos que estão arrumados na prateleira há algum tempo. O importante é serem criadas boas recordações, para quem sabe, voltarem a ser recriadas no futuro.



Que dinâmicas familiares teremos neste Natal?

Cada família vive o Natal de forma própria, de acordo com os seus costumes. Este ano haverá uma maior assimetria no Natal familiar, dadas as várias realidades existentes. Eventualmente serão criadas novas tradições, a repetirem-se nos próximos anos. O espírito natalício deve ser mantido, começando com as decorações. Podem fazer novos ornamentos, com materiais caseiros e com a ajuda das crianças. Uma pintura ou um desenho podem servir de base para um postal de Natal a ser enviado aos familiares, de forma tradicional ou eletrónica. O momento da refeição deve ser vivido por cada núcleo independentemente, mas pode haver partilha de outros momentos como a abertura das prendas, um tour mostrando a decoração da casa ou atividades que as crianças possam ter preparado para as famílias, como já foi referido.





Sandra Afonso

Qual é o impacto psicológico que estas alterações vão ter nas crianças?

A postura e atitude dos adultos vão ser determinantes no impacto que estas alterações irão provocar. É natural que as crianças possam passar por uma montanha-russa emocional, em que podem até chorar e ficar tristes. É importante terem a oportunidade de expressar todas as emoções e depois seguir em frente, através da autorregulação. É nesta fase que o adulto vai servir de exemplo, demonstrando que o entendeu e ajudando-o a ter uma atitude positiva e até poder estabelecer novos objetivos. Estas capacidades são importantes na promoção da inteligência emocional, quando surgirem novos desafios nas vidas das crianças.

Acha que os pais vão ter tendência a compensar as crianças com mais presentes? Isso é positivo?

Pessoas, sentimentos e emoções não podem ser substituídos por objetos. Os pais estarem mais disponíveis para os filhos, não só para brincarem com eles, mas também para os ouvir, permitindo e incentivando que eles partilhem o que estão a sentir. É uma ótima oportunidade de lhes ensinarem o que é a empatia. Poderão assim, quem sabe, viverem experiências e situações novas, criando momentos inesquecíveis.

De que forma a pandemia tem influenciado o comportamento dos mais pequenos?

A pandemia alterou a vida de todas as pessoas a vários níveis, com as consequentes repercussões no foro pessoal, familiar, social, profissional, académico, entre outros. O confinamento levou a um fortalecimento das ligações familiares, promovendo sentimentos de conexão e segurança, reforçando a noção de que os comportamentos e emoções de uns, têm impacto e repercussão nos outros. O efeito da pandemia na pediatria depende da idade e nível de desenvolvimento das crianças, estrutura familiar, condições económicas, entre outras.

Há mais crianças a sofrerem de ansiedade? Porquê? A que sinais devem os pais estar atentos?

Infelizmente essa é uma realidade que constato na consulta, e é transversal aos vários grupos etários, cada um com manifestações próprias. A socialização é fundamental para a regulação das atitudes e comportamentos das crianças e jovens. No contexto atual, este pilar fundamental da estrutura do "eu", está fortemente comprometido. As causas subjacentes da ansiedade são variadas. Estão relacionadas com o receio da própria doença (em ter ou transmitir a doença a alguém), perder um familiar, saudades de estar "normalmente" com os amigos, dificuldades económicas a nível familiar, entre outras. A ansiedade tem sido sentida por jovens, particularmente nos mais velhos, sendo referidos sentimentos de preocupação, frustração, incerteza, medo, stress, e insatisfação. Os pais devem ficar atentos a alterações do comportamento, que se podem traduzir por atitudes agressivas pouco habituais na criança ou maior isolamento, assim como perturbação dos seus hábitos regulares de sono ou apetite. Nestas situações devem procurar ajuda, começando pelo seu pediatra, que fará a referenciação correta.

Acha que as tecnologias – skype e zoom – ajudam a substituir o afastamento físico?

As crianças estão, diria "quase desde sempre", habituadas a usar a tecnologia como ferramenta de comunicação e interação com os outros. Este meio é usado tanto para jogar e socializar com os amigos/pares do quotidiano, como para falar com quem está distante, como pai ou mãe ausente por questões profissionais, parentes que vivem longe, amigos que foram viver para outra cidade ou país. Não sendo o ideal, mas o possível, e na continuidade do que se tem passado ao longo de 2020 e particularmente no confinamento, estas tecnologias são sem dúvida, meios alternativos para substituir a presença física. A ausência de necessidade do uso de máscara, permitindo ver a mímica e expressão facial, acaba por dar algum grau de proximidade, numa época de relações humanas "presenciais" pouco afetivas e expressivas.

Há um risco acrescido das crianças ficarem mais viciadas em jogos e tablets por conta da pandemia? O que deve ser feito?

Desde o início da pandemia que tem havido um "uso e abuso" dos ecrans, consentido e compactuado com pais e professores. No entanto, foram utilizados durante muito tempo para assistir a aulas e fazer trabalhos, sem qualquer caráter lúdico associado, e portanto sem satisfação como a que têm quando estão a jogar, a ver vídeos ou a falar com os amigos. Pelos conteúdos, não existiu uma gratificação para criar ou "alimentar" um vício, contudo permitiu-lhes um tempo enorme de exposição, que tem de voltar a ser limitado pelos pais. É igualmente importante (re)estabelecerem-se as rotinas, particularmente quanto ao horário de sono e atividade física regular.

Esta é a época do ano pela qual as crianças esperam ansiosamente. Acha que será mais triste este ano? Vai haver desilusões? Como é que os pais podem evitar que isso aconteça?

Sempre que possível, uma conversa atempada sobre o tema ajudará a criança a adequar as expectativas e lidar com a frustração, com redução de desilusões e birras. É importante os pais reconhecerem como os filhos se estão a sentir, mas depois ajudá-los a redireccionar para o que poderão fazer em conjunto. As crianças procuram o modelo a seguir nos adultos, que devem evitar transmitir tristeza ou ansiedade, com esta ideia em mente: "Se nos concentrarmos no que ainda podemos fazer, e o fizermos com alegria, poderemos tornar este Natal muito mágico."