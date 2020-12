ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de dezembro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 08 de dezembro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Era de gorro na cabeça e saco às costas que o Rei D. Fernando II distribuía presentes pelas crianças. Mascarado de São Nicolau, iniciava assim a tradição germânica do Pai Natal em Portugal. O momento acontecia junto a um pequeno pinheiro – que não teria mais de 1,20 m – decorado com velas, frutas e nozes pintadas de dourado. Todos estes detalhes são conhecidos graças às gravuras feitas pelo próprio Rei. Com o primo do Rei, Alberto, que casou com a Rainha Vitória, o ritual espalhou-se também em Inglaterra. "Em Portugal a festa era mais reservada às crianças. Em Inglaterra era diferente, porque cada membro da família real tinha a sua própria árvore de Natal. Cá só temos notícia de uma", explica àHugo Xavier, conservador do Palácio Nacional da Pena, em Sintra, que recuperou esta tradição e realiza agora uma exposição com a reprodução da primeira árvore de Natal.D. Fernando II ficou conhecido como o Rei artista, mas o marido de D. Maria II tinha outras facetas. Algumas delas polémicas. "É muito bonito, acho eu, e parece-me que a sua beleza provém da agradável expressão do rosto. É impossível vê-lo ou conhecê-lo e não o amar." A frase – da Rainha Vitória, no dia em que conheceu o primo D. Fernando II, em 1836 – revela como ficou encantada por este sedutor, explica a historiadora Maria Antónia Lopes. "Ele fazia com que as pessoas gostassem dele. Também era narcisista, tinha um gosto requintado e vivia para o deleite. Gostava pouco que o aborrecessem, apesar de ter o sentido de dever", diz a autora de D. Fernando II, Um Rei Avesso à Política, da Temas e Debates.