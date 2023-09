Em Málaga vai haver um cemitério público para animais

Uma cremação básica para um animal com até 30 quilos vai ter um custo de €170, ao passo que uma no chamado "parque da memória" custa €250 com direito a dez anos de manutenção.

A Câmara Municipal de Málaga anunciou a criação do primeiro cemitério público para animais de estimação em toda a Espanha. A instalação "pioneira" vai ter lugar no cemitério de San Gabriel e estará concluída no final deste ano.







De acordo com o comunicado emitido pelo município, este projeto conta também com um crematório público e tem como objetivo responder à "crescente sensibilidade social relativamente ao respeito e cuidado dos animais". Atualmente em Espanha já existem cemitérios privados em quatro outras cidades, mas esta será uma forma mais acessível de a população poder recordar os seus amigos peludos ou escamosos."O local incluirá um espaço verde onde as cinzas poderão ser depositadas e uma área de sepultamento. O cemitério vai oferecer ainda outros serviços como a retirada de animais mortos, cerimónias de despedida, aluguer de columbários (depósitos de urnas) e ajuda a reportar o falecimento de um animal no Registo Animal", refere a câmara.O comunicado garante ainda que a "instalação foi construída de acordo com critérios de sustentabilidade e eficácia energética" e, além de crematório e sala de despedida, "incluirá um edifício de atendimento (com zona de receção, gabinete administrativo, consultório veterinário e instalações sanitárias)".Em Málaga, uma cremação básica para um animal com até 30 quilos de peso terá um custo de €170. Uma urna no "parque da memória" custa €250 com direito a dez anos de manutenção.O Colégio Oficial de Veterinários espanhóis demonstra que estão registados mais de 350 mil animais de estimação na província de Málaga.Já em Portugal, existem três cemitérios para animais, mas todos eles são privados e nenhum tem serviços de cremação. Os portugueses podem enterrar os seus animais em Lagos, Lisboa ou em Santa Maria da Feira. Por exemplo, no Jardim Zoológico de Lisboa, o enterro custa €132, a renovação anual tem um valor de €94 e o levantamento da campa €110. Este é o cemitério mais dispendioso em Portugal.Se escolher enterrar o seu animal em Lagos pode pagar no máximo €84 pela ocupação de uma sepultura no período inicial de três anos e cada período adicional de dois anos tem um valor de €42. Já em Santa Maria da Feira a ocupação de nicho para animais pelo período inicial de três anos tem um custo de €100 e cada período adicional de dois anos custa mais €100.