O CEO da Tesla fumou durante uma entrevista no podcast "The Joe Rogan Experience".

O CEO da Tesla, Elon Musk, fumou canábis durante uma entrevista de duas horas e meia no podcast "The Joe Rogan Experience", do comediante Joe Rogan.



O momento aconteceu uma hora depois de estarem a discutir sobre o estado do mundo, o futuro da tecnologia e da Tesla. Após Rogan partilhar um charro com Musk, o magnata trava algumas vezes o charro e imaginou-se na pele de um cavalo no século XIX em Nova Iorque, antes da chegada dos carros.



"Há muitos cavalos mortos, e precisas de um cavalo para moveres um cavalo morto. Eles [os cavalos] devem ficar muitos assustados por terem que carregar cavalos mortos", disse.



Após estas ponderações de Musk, Rogan pergunta: "Achas que eles sabem o que está a acontecer [quando carregam cavalos mortos]?" "Deve ser estranho - 'Porque estou a arrastar este cavalo morto quando eu sou um cavalo?'"



Recorde-se que esta foi a primeira entrevista concedida após voltar atrás na intenção de retirar a Tesla de bolsa, a 420 dólares por acção. O magnata também está sob investigação do regulador da bolsa norte-americana. "Este ano foi o mais difícil e mais doloroso da minha carreira", lamentou em entrevista ao The New York Times.



Na mesma entrevista ao jornal norte-americano, o CEO da Tesla, Elon Musk, deu uma das entrevistas mais pessoais até hoje. O magnata e cientista admitiu que, a nível profissional, 2018 tem sido "o mais difícil e doloroso". Contudo, do ponto de vista pessoal, "o pior ainda está para vir".



"Pensava que o pior já tinha passado. (...) Para a Tesla o pior já passou, de um ponto de vista operacional. Mas de um ponto de vista pessoal, o pior ainda está para vir", disse.



Musk não detalhou o que "está para vir". Contudo, a imprensa especula que poderá ter que ver com a preocupação de alguns membros do conselho da Tesla com a situação psicológica de Musk, especificamente com o uso de Ambien (medicamento para insónias), cujo consumo "contribuirá para as sessões noite dentro no Twitter".