Na casa de Joana Sardinha Zino os três miúdos já decidiram que actividades e programas querem fazer nas férias. Cada um teve de eleger os programas que preferia e depois argumentar a sua escolha: lançar balões, dar mergulhos, fazer um piquenique, foram algumas das sugestões aprovadas. Garante que, assim, não vai haver discussão: "Afinal, foram eles que decidiram tudo. Os pais podem sempre antecipar – preparar é importante", alerta.

Assinar acordos, criar tabelas e estabelecer regras: as técnicas usadas são várias para manter a harmonia familiar – as discussões entre irmãos fazem parte mas é preciso ajudá-los a superar os conflitos. E qualquer pai e mãe pode aprender a ser o mediador do caos.

Licenciada em Direito, Joana dedica-se à área de Direito da Família e das crianças – também é mediadora nos Julgados de Paz (tribunais criados para resolver disputas de baixo valor), no Sistema Público de Mediação Familiar e é formadora. Nos workshops "Pais e Mães: Mediadores de Serviço" a advogada apresenta problemas e soluções para os dramas familiares que se agravam nas férias, com a convivência 24h.