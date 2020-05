Eles chegaram com facões para satisfazer fantasias sexuais. Só que à casa errada

Na Austrália, um juiz absolveu um de dois homens que, em julho de 2019, se enganaram na casa de um cliente a quem iam concretizar uma fantasia sexual. Tudo aconteceu em Griffith, no estado de New South Wales.Os dois homens tinham sido contratados por Facebook para realizar a fantasia sexual de um cliente, que consistia em ser atado só com roupa interior e ser acariciado com uma vassoura na zona dos genitais. O cliente deu a sua morada aos dois homens, mas mudou-se para outra a 50 quilómetros de distância sem os avisar. Entretanto, na sua anterior casa, já vivia outra pessoa.Os dois homens contratados levaram facões, dos quais se queriam servir durante a realização da fantasia sexual. Entraram na casa e, segundo o seu novo morador, ligaram a luz da cozinha. O morador pensou que era outra pessoa. Depois, ouviu chamarem pelo nome de Kevin - que não era o seu. Então, acordou, retirou a máscara para tratar a apneia do sono com que dormia e viu dois homens com facões junto à sua cama.Começou uma conversa. "És o Kevin?", perguntavam os homens. Várias vezes, o morador negou. A certo ponto, um dos homens perguntou: "Tens a certeza que não és o Kevin, é que nos disseram para vir aqui e levar o Kevin." Finalmente, os dois homens com facões perceberam o erro. "Desculpa, amigo", disse um deles, apertando a mão ao homem ainda na cama.Logo que desapareceram, o morador chamou a polícia. Os dois homens seguiram para a morada correta, onde encontraram o verdadeiro Kevin. Segundo a sentença do tribunal, Kevin notou que um dos homens tinha "uma grande faca óptima" nas calças e pediu-lhes que deixassem as armas no carro. Na casa certa, cozinharam bacon, ovos e noodles e, pouco tempo depois, a polícia chegou à propriedade e deteve os dois homens.O juiz considerou que "os factos do caso eram pouco comuns" e anotou que o cliente certo "aceitava pagar 3 mil euros" aos homens "se fosse 'mesmo bom'".