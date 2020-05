Acabar e começar namoros por videochamada?

No dia em que fez um ano de namoro, o filho mais velho de Bárbara pediu uma folga no isolamento. "Tem 16 anos e perguntou-me se eu lhe podia fazer um bolo para levar à namorada", conta a mãe à SÁBADO. "Na altura ficámos um bocadinho apreensivos. A ideia era ir vê-la à varanda, mas a namorada convidou-o para jantar e como temos uma óptima comunicação com os pais dela, lá autorizamos". Não houve propriamente distanciamento social, conta divertida. "Acho que ela lhe tirou a máscara assim que o viu e deu-lhe logo um beijo, mas eu compreendo, são 16 anos." O irmão de 14 anos também namora, mas ainda não teve autorização para um encontro pessoal. "Ele acabou um namoro de um ano e começou outro à distância, tudo na quarentena. Já pediu para a ver, claro, mas não conheço a namorada, os pais dela são médicos, vamos esperar mais um bocadinho."







Para Bárbara Ramos Dias, psicóloga especialista em crianças e adolescentes, os miúdos que têm regras claras e pais exigentes foram os que fizeram coisas mais engraçadas durante estes meses. "Tenho um, de 17 anos, que criou uma marca de tshirts para vender online. Saía à noite todos os dias e, com o confinamento, os pais obrigaram-no mesmo a ficar em casa. Teve que aproveitar toda a energia que tem para fazer outras coisas." Vários começaram a tocar instrumentos: aprenderam guitarra no Youtube, decidiram tocar piano ou até violino e alguns chegaram a fazer serões para a família. Quando estavam com saudades dos amigos, pegavam num copo, desciam as escadas e simulavam uma festa por skype.