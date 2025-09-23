Sábado – Pense por si

Vida

Eles ainda querem ser professores

Lucília Galha
Lucília Galha 23 de setembro de 2025 às 23:00

A profissão é pouco atrativa e nos últimos anos milhares abandonaram o ensino, mas ainda há quem queira dar aulas. Conheça três jovens em contracorrente e as suas motivações.

O panorama é muito pouco animador. A classe está envelhecida, 60% dos professores estão acima dos 50 anos de idade; nos próximos 25 anos vão aposentar-se uma média de 4.000 docentes em cada ano e, nos últimos seis anos, cerca de 14.550 abandonaram a profissão - e atualmente metade dos mais jovens pondera fazer o mesmo. Mais: os que entram não compensam (nem de perto) os que saem. “Nós temos quatro mil saídas por ano e, a ser muito simpático, teremos mil a 1.500 entradas na profissão. Enquanto não conseguirmos cobrir essa diferença entre as entradas e as saídas, a cada ano que passa o problema é maior”, alerta Francisco Gonçalves, secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof).

