“Um parto de despedida.” Como contam os profissionais de saúde a perda de um bebé?

O processo doloroso da perda gestacional começa no consultório de um médico obstetra. Onde "normalmente se fala de vida e de felicidade", é ainda mais "complicado dar as más notícias", refere o obstetra Fernando Cirurgião à SÁBADO.





Fernando Cirurgião ressalva também que as situações de perda gestacional ocorrem em cada 5 entre mil bebés. Define-se como perda gestacional a que ocorre após as 24 semanas, pois é a partir daí é que o feto "é considerado como tendo viabilidade e que possa sobreviver após o nascimento: antes das 24 semanas a probabilidade de sobrevivência é quase nula".A altura da gravidez mais propícia a perdas é antes das 12 semanas, quando "cerca de 40% das gravidezes não são evolutivas" e "muitas delas passam despercebidas". No entanto, "depois das 12 semanas, já ninguém está à espera" de vir a perder o bebé pois a "curva da probabilidade de perda continua sempre a diminuir" até às 40 semanas.Relativamente ao momento em que Fernando Cirurgião está num consultório com uma mãe ou com um casal e se apercebe que tem que lhes dar a notícia de que existem problemas com a formação daquele bebé refere que apesar de "muitas vezes existirem diagnósticos prévios e aquele acabar por ser apesar o momento da constatação de que a patologia é demasiado grave e de que vai ser necessário interromper" existem vezes que em que ocorre "um diagnóstico imediato", momentos em que, por exemplo se deixa de ouvir o coração. Nestas situações o obstetra considera que "é demasiado óbvio que algo se está a passar e tem que ser transmitido, neste momento há pouco tempo para pensar na melhor abordagem que passa por arranjar os melhores termos para dizer que aquele feto está morto, mas é um trabalho que tentamos fazer automaticamente".Quando se anuncia a perda gestacional, "é necessário dar algum tempo ao casal para que possa absorver o que aconteceu". Contudo, "a grávida tem de ser internada e é necessário fazer-se a expulsão". Fernando Cirurgião refere que este também é um momento de especial vulnerabilidade, porque "dizer a uma mulher que tem que passar por um trabalho de parto por via vaginal é sempre algo complicado: vai ter que lidar com toda a parte dolorosa do processo e depois não tem a recompensa".A psicóloga Sandra Cunha considera o momento da expulsão como um dos mais traumáticos para as mães. "Muitas vezes só percebem que vão ter um parto no momento em que este ocorre", e este é verdadeiramente um parto "com a diferença em que o bebé não chora quando nasce, tornando-se um parto de despedida".A enfermeira Leonor Gonçalves refere também que a "notícia é dada da forma mais acolhedora possível" e que "existe sempre um profissional de maior referência que acompanha todo o processo". "Este enfermeiro de referência é uma peça-chave durante o acompanhamento destes pais desde que é dada a notícia até ao internamento, e auxilia também nas indicações para os serviços de psicologia e psiquiatria".Durante todo o processo, "a empatia é essencial para que os pais se sintam confortados" e é importante "esclarecer todas as dúvidas existentes, porque vai facilitar o processo de luto".Os profissionais da saúde não têm nenhum formação específica para comunicar estes casos, revelam os especialistas à SÁBADO, e cada profissional acaba por fazê-lo tendo em conta as suas sensibilidades específicas. No entanto, Leonor Gonçalves afirma que "hoje em dia no centro hospitalar existem algumas formações que são propostas" e "é importante ressalvar que se esta comunicação não for empática, acaba por criar mais revolta e traumas nas pessoas". Fernando Cirurgião também reforça que "todos os centros hospitalares têm apoio psicológico e que é importante que esse apoio seja oferecido de imediato".A psicóloga Sandra Cunha também refere que existem vários casos que lhe chegam em que "as equipas hospitalares não funcionam desde o primeiro momento", tendo em conta "as palavras que utilizam e a forma como passam a informação". "Era necessário o desenvolvimento de um protocolo hospitalar que protegesse estes pais para que existissem práticas comuns e que não fosse cada equipa a decidir os seus procedimentos", frisa.O feto é depois estudado "para procurar saber as causas de forma detalhada, num processo complexo e demorado". O obstetra explica também que "entre 25 a 60% das vezes não é possível saber as causas". No entanto, "podemos dividir as causas em três fatores: as maternas, as que provêm da placenta e as fetais".Quanto à mãe, "existem fatores que podem ser verificados antes da gravidez e outros depois da gravidez". Se antes de engravidar uma mulher já tiver "diabetes, hipertensão ou algumas doenças autoimunes como o lúpus ou a síndrome do aborto de repetição", deve ter logo à partida um "acompanhamento mais específico e personalizado". Existem outras patologias desenvolvidas durante a gravidez e que podem também aumentar o risco de uma perda gestacional como "a hipertensão, a diabetes ou outras patologias associadas ao fígado".A placenta pode também desenvolver alguns problemas que tornem a gravidez não viável. "Uma insuficiência placentária pode estar por trás de atrasos de crescimento, alterações do cordão umbilical, descolamento da placenta ou rutura da bolsa de águas". Neste caso, podem originar casos como o "síndrome do bebé suicida, onde é o próprio feto que aperta o cordão umbilical e não deixa passar os nutrientes, ou uma vaza prévia".Por fim, existem também fatores ligados ao feto e que "não são possíveis de serem manipulados". "O feto desenvolve-se com certas anomalias congénitas" maioritariamente ligadas a "certos sistemas que não se desenvolvem ou a anomalias cromossómicas" que tornam aquele bebé "incompatível com a vida".Fernando Cirurgião revela que existe um trabalho de prevenção e detenção destas patologias que deve ser feito antes da gravidez, especialmente se a mãe tiver alguma "patologia de base como algo autoimune, hipertensão, diabetes, obesidade ou mesmo hábitos como o consumo de tabaco ou de outras drogas". Se existirem "análises preconcecionais é mais fácil dar recomendações como vitaminas ou outros fármacos que ajudam a minimizar estas circunstâncias e os riscos".Porém, é preciso notar que "uma percentagem significativa das gravidezes são surpresa, mesmo que depois o bebé passe a ser desejado" nestes casos não existe um acompanhamento prévio.Passar por uma perda gestacional também influencia e aumenta o risco de acontecer o mesmo em futuras gravidezes. "Todos os fatores de risco devem ser controlados e modificados ao máximo como o controlo do peso, a melhoria de hábitos e o controlo de todas as patologias", frisa. Nestes casos também é "consensual que não se deve esperar pelas 40 semanas para o nascimento e que a altura mais indicada são as 39 semanas ou até um pouco antes".