A pandemia do novo coronavírus afetou toda a gente, dificultando mais os dias de quem já lutava contra uma doença e foi surpreendido pelas medidas de isolamento É o caso de Kelly Conner, nos Estados Unidos. Em janeiro, descobriu que tinha cancro na mama e começou a fazer tratamentos contra a doença. O marido, Albert, não faltou a nenhum dos tratamentos da mulher - até serem colocadas em vigor as medidas contra a propagação da Covid-19. Tal significou que Albert não podia acompanhar Kelly."Eu não me sentia bem em não fazer parte disso porque prometi-lhe que estaria com ela a cada passo do caminho e sentia que ia faltar à minha palavra", afirmou Albert a um programa de televisão.A 30 de março, Kelly garantiu que iria sozinha para ser submetida a mais um tratamento. Mal ela saiu, Albert e os três filhos pegaram em canetas e num cartaz branco.Dentro do hospital, Kelly recebeu uma mensagem no telemóvel. O marido avisou-a que estava junto ao carro, à porta. Ela levantou-se e, lá fora, estava Albert a ler sentado numa cadeira. Aos pés, tinha o cartaz onde se lia: "Não posso estar contigo mas estou aqui. Amo-te! Obrigado a todos os profissionais de saúde."Tanto Kelly como as enfermeiras se emocionaram, segundo a revista People. Kelly termina a primeira ronda de tratamentos em maio.