Profissionais de saúde usam fotos a sorrir para confortar doentes

Nos Estados Unidos, um médico teve uma ideia para confortar os pacientes com Covid-19 , que são tratados por pessoas a quem mal conseguem ver a cara devido ao equipamento de proteção individual. Robertino Rodriguez, médico no hospital Scripps Mercy de San Diego, imprimiu e plastificou uma fotografia sua, escrevendo o seu nome. Depois, colou-a ao seu equipamento, para que as pessoas a pudessem ver."Ontem senti-me mal pelos meus pacientes nas urgências que me viam entrar na sala com a minha cara coberta pelos equipamentos de proteção individual. Um sorriso tranquilizador faz uma grande diferença para um paciente assustado. Por isso hoje fiz um crachá plastificado para o meu equipamento para que os pacientes vejam esse sorriso", escreveu como legenda da imagem que publicou no seu perfil de Instagram.Entretanto, vários colegas seguiram o exemplo: