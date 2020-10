Secretária de Amália exige 80 mil euros à fundação da fadista

Estrela Carvas foi secretária e a maior confidente de Amália Rodrigues durante várias décadas, mas acabou despedida pela fundação da fadista criada em testamento para gerir os seus bens. Agora, com 71 anos, Estrela interpôs um processo contra a Fundação Amália Rodrigues, onde trabalhava como guia turística, por vontade de Amália.De acordo com o Jornal de Notícias , a secretária alega que foi despedida sem justa causa e que a fundação não fez descontos para a Segurança Social durante nove anos.O processo, no Tribunal do Trabalho de Guimarães, reclama ao todo 80 mil euros e a regularização dos descontos que não terá recebido.Ao jornal, o presidente da fundação, Vicente Rodrigues, refuta as "insinuações e acusações".