Morreu, aos 14 anos, o gato que inspirou os livros e filmes A Street Cat Named Bob ("Um Gato de Rua Chamado Bob"). O dono afirmou que tinha sido Bob que o ajudara a ultrapassar o vício de drogas em 2007.

James Bowen conheceu Bob em 2007 e acolheu-o depois de o encontrar abandonado e ferido na rua. Durante alguns meses andou sempre com o gato atrás, enquanto vendia jornais ou mendigava nas ruas de Londres. Na maioria das vezes o animal andava de cachecol em torno do pescoço.

Ao fim de uns anos, Bowen escreveu um livro chamado A Street Cat Named Bob que se tornou um sucesso no mercado britânico e inspirou inclusivamente um filme do mesmo nome, no qual Bob participou como estrela felina.







"É tão simples como isto. Ele deu-me muito mais do que companhia. Com ele ao meu lado encontrei a direção e o propósito que me faltavam", escreveu Bowen na sua página de Facebook, acrescentando ainda que o gato ajudou milhões de pessoas ao longo dos anos. "Nunca houve um gato como ele. E nunca mais vai haver. Sinto que a luz da minha vida se apagou. Nunca o vou esquecer", acrescentou ainda o autor.