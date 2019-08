Disney+: nas plataformas de streaming a Disney contra-ataca

O mercado das plataformas de streaming continua a florescer e na arena vai entrar um gigante que não poupa nas armas a usar. A Disney+ é a plataforma de streaming da empresa que começou por fazer filmes de animação no início do século XX e que neste momento detém marcas como a Pixar, Marvel, Lucasfilms e, desde o ano passado, a 21st Century Fox, com todo o seu arquivo de filmes e televisão. A machadada final na concorrência podem ser as produções especiais para a plataforma e que incluem filmes e séries do universo Marvel e Star Wars.

Na convenção D23, no fim de semana passado, na Califórnia, Estados Unidos, levantou-se um pouco mais do véu que cobre este novo serviço com estreia marcada para 12 de Novembro, nos Estados Unidos, por sete dólares por mês (cerca de €6,30). A promessa é de que chegue à Europa em 2020, sem que haja ainda datas para Portugal. Vai disponibilizar na íntegra os catálogos da Disney, Pixar, Lucasfilm, marvel e National Geographic e, no primeiro ano, terá conteúdos feitos para a plataforma como The Mandalorian, a série que segue um caçador de recompensas no universos Star Wars, uns anos após O Regresso do Jedi. Diante de centenas de fãs nesta convenção, o ator Ewan McGregor divulgou que, numa série ainda a anunciar, vai voltar a interpretar a personagem de Obi-Wan Kenobi, como fez em Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força (2015).

Os fãs da Marvel também têm novidades à sua espera. No mesmo evento foram anunciadas produções televisivas com os atores e personagens da saga Os Vingadores - excluindo o Homem Aranha que, sendo propriedade da Sony, aparecia nos últimos filmes da saga por causa de um acordo entre as duas empresas, quebrado nas últimas semanas. Estão ainda na manga da Disney+ novas produções com Os Marretas e com Forky, personagem de Toy Story4.

A Disney já disse que vai deixar de disponibilizar conteúdos seus noutras plataformas, como a Netflix. Promete, em troca, uma programação para toda a família, o que é, em certa medida, apontar o dedo aos concorrentes como a Netflix e HBO, com conteúdos que a maioria dos pais prefere manter afastados dos miúdos. O trunfo do gigante Disney são os filmes de animação mais reconhecidos do mundo, mas não só. Tem também algumas das longas metragens com mais receita de bilheteira de sempre, como o Star Wars: O despertar da Força (2015), o Avatar (2009) ou o Vingadores: Endgame (2019, com a maior bilheteira de sempre).