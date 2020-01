É oficial: streaming da Disney chega a Portugal no verão

Sabia-se que o serviço de streaming Disney+ chegaria a Portugal em 2020, mas não se sabia quando. Não havia uma previsão, ao contrário de países como o Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Austria e Suiça, que tinham data de lançamento: 31 de março.



"Tinham", porque a Disney acaba de antecipar o lançamento da sua plataforma de streaming nesses países para 24 de março, e de anunciar que a Bélgica, os países nórdicos e Portugal terão acesso ao serviço no verão de 2020, em data exata ainda por confirmar.



Recorde-se que em Portugal a Disney+ vai competir num mercado disputado entre a Netflix e a HBO, onde concorrentes como a Hulu, Amazon Prime, Apple TV+ têm pouca expressão ou não estão sequer presentes.



O serviço de streaming Disney+ foi anunciado em novembro de 2019 como a "casa definitiva e exclusiva" de todos os conteúdos das marcas Disney, Pixar, Marvel e National Geographic. Além de uma oferta de 7.500 episódios de séries e de 500 filmes, o Disney+ prometia ainda a criação de 30 séries e 15 filmes originais.







Entre os conteúdos a que os subscritores do serviço terão acesso incluem-se as 30 temporadas de The Simpsons e novidades como The Mandalorian, série ligada ao universo Star Wars ou High School Musical: The Musical: The Series, descrita pela Disney como "uma abordagem criativa e moderna no conhecido franchise, com um estilo documental e uma banda sonora que inclui nova canções novas".



O Disney+ vai ter uma mensalidade €6,99 ou, em alternativa, uma anuidade de €69,99. O serviço, que teve um teste técnico na Holanda no mês de setembro, prevê ter entre 60 milhões a 90 milhões de aderentes, com subscrições pagas, no ano fiscal de 2024.