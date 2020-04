And now, a message from Dr. Anthony Fauci. #SNLAtHome pic.twitter.com/LYemNAWaAT — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) April 26, 2020

O vídeo termina com o ator a deixar uma mensagem de agradecimento a Anthony Fauci e aos profissionais de saúde: "Obrigado pela sua calma e clareza neste angustiante tempo. E obrigado a vocês, pessoal médico e às vossas famílias, aqueles que estão na linha da frente".





Dr. Anthony Fauci jokingly says "Brad Pitt, of course" should play him on "Saturday Night Live." pic.twitter.com/WFN45F83mW — New Day (@NewDay) April 10, 2020

O médico Anthony Fauci é uma das figuras mais importantes na liderança da equipa de combate à covid-19 nos EUA, elogiado pela serenidade e bom senso que mantém nas conferências diárias na Casa Branca. Na noite de sábado, no programa Saturday Night Live da NBC, Brad Pitt vestiu a pele de Fauci e tentou explicar algumas das declarações do presidente norte-americano sobre o novo coronavírus."Primeiro que tudo, quero agradecer a todos as idosas americanas que me enviaram emails de apoio, muitos deles gráficos", começou por dizer Brad Pitt, usando uma peruca e óculos. Ao longo do sketch são várias as piadas feitas com as declarações de Donald Trump durante a pandemia. "Gostava de explicar aquilo que o presidente Trump estava a tentar dizer", diz.Em entrevista, antes da imitação de Pitt, Fauci chegou a brincar e a afirmar que se tivesse que escolher um ator para o retratar naquele programa seria o norte-americano de 56 anos.