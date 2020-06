Malala Yousafzai terminou a sua licenciatura na Universidade de Oxford, no Reino Unido. A laureada com o Prémio Nobel da Paz, de 22 anos, divulgou a sua celebração pelas redes sociais: festejou com um bolo e ficou coberta por espuma, tinta e confetis, como é tradição em Oxford.





Malala

"É difícil exprimir a minha alegria e gratidão agora que completei o meu curso de Filosofia, Política e Economia em Oxford. Não sei o que se segue. Por agora, será Netflix, ler e dormir", afirmou em publicações no twitter e no Instagram.A ativista foi elogiada por várias pessoas.Em 2012,Yousafzai sobreviveu depois de ter sido baleada por um atirador talibã, devido à sua campanha contra os esforços dos talibã para não educar as mulheres.

Tornou-se célebre como uma jovem de onze anos que escrevia num blogue para a BBC sobre a vida sob o domínio dos talibã, no Paquistão. Foi procurada pelo seu agressor dentro de um autocarro, que perguntou pelo seu nome. Depois, abriu fogo sobre ela e duas colegas. As raparigas, Shazia Ramzan e Kainat Riaz, também sobreviveram.



Malala foi baleada na testa e foi levada para um hospital no Paquistão. Daí, seguiu para uma unidade de cuidados intensivos no Reino Unido onde foi sujeita a várias cirurgias. Recuperou e frequentou a escola em Inglaterra, antes de ir para Oxford.

Aos 17 anos, recebeu o Nobel da Paz, tornando-se a mais jovem de sempre com essa honra. Numa newsletter da sua associação Malala Fund, admitiu que a pandemia mudou "muita coisa" no ano final de universidade. "É difícil não pensar sobre todos os momentos que estamos a perder. Mas não perdemos a coisa mais importante: a nossa educação."