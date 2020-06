Lisboa tem um novo mural que homenageia os profissionais de saúde na linha da frente da pandemia da Covid-19 . Inaugurado esta sexta-feira, 100 dias depois da Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado a pandemia de Covid-19, pode ser visto na Rua Abílio Mendes, junto ao Hospital Lusíadas Lisboa.O mural é da autoria de uma equipa que foi liderada por Edis One, cujos trabalhos podem ser vistos em Madrid, Barcelona, Viena, Amesterdão, Liubliana, Praga, Zagreb, Miami, Bali, Kuta, Dubai, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, entre outras. Edis One entrou ainda para o recorde do Guinness pela sua participação no maior muro pintado com luz negra no mundo, nos Emirados Árabes Unidos."A arte urbana tem vindo a ganhar uma enorme visibilidade ao longo dos últimos anos sobretudo pela capacidade de conseguir transmitir uma mensagem para um grande número pessoas, conseguindo atingir qualquer geração. Convidei dois grandes artistas para integrarem este projeto, Pariz One e Ôje, para que conseguíssemos com o poder desta arte transmitir de uma forma transversal uma mensagem de agradecimento. Tenho a certeza que todos aqueles que se cruzarem com esta obra de arte partilharão o mesmo sentimento. A nós, artistas, cabe-nos agradecer todo o magnífico trabalho que [os profissionais de saúde] têm feito. Um sincero obrigado", afirmou Edis One."Estes artistas de rua fizeram um trabalho fantástico e eternizaram o esforço e dedicação de todos os profissionais de saúde num mural que assinala um dos momentos que ficará na história do país. E se este é um momento que fará parte da cronologia da história mundial, é também fundamental identificar os heróis que fizeram parte desta mesma história", acrescenta Vasco Antunes Pereira, que é CEO da Lusíadas Saúde.O mural também dará origem a 150 serigrafias para venda, e cujo valor vai reverter a favor da Casa do Artista.