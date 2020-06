O autocarro abandonado no Alasca que se tornou famoso com o livro e o filme Into The Wild (O Lado Selvagem, em Portugal) foi retirado do trilho em que se encontrava. Foi dentro do veículo que Christopher McCandless morreu em agosto de 1992, segundo o livro de Jon Krakauer.Depois do lançamento do livro e do filme, várias pessoas tentavam chegar o autocarro, colocando-se em perigo. Este foi retirado por questões de segurança, e será recolocado noutro local.O autocarro era alvo de peregrinações desde que o livro foi publicado em 1996. O filme surgiu em 2007. Into the Wild relata a história de Christopher McCandless, que, depois de se licenciar em 1990, largou a sua vida para se aproximar da natureza. Em 1992, apanhou boleia até ao Alasca, onde um homem o deixou junto ao trilho de Stampede. Foi aí que encontrou o autocarro, onde viveu durante cerca de três meses.Depois, tentou voltar à civilização, mas foi impedido de o fazer por não conseguiu atravessar o rio Teklanika, que encheu devido ao degelo dos glaciares e à chuva. Segundo Krakauer, morreu em agosto de 1992.Todos os anos, os seus passos são imitados por várias pessoas, mas muitos não conseguiram. Alguns morreram a tentar. Em fevereiro, cinco italianos foram retirados depois de terem ido visitar o autocarro. Menos de um ano antes, uma mulher morreu a tentar atravessar o rio Teklanika.