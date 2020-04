Eles também trabalham no hospital e também merecem palmas

Avui volem donar les gràcies al personal de neteja, de seguretat, cuina, infraestructures, és a dir a tots els professionals no assistencials que continuen exercint les seves tasques en unes circumstàncies excepcionals a causa del #COVID19

O Centro Hospitalar Lisboa Norte (que integra o hospital de Santa Maria) também partilhou um agradecimento a todas as outras pessoas que contribuem para ajudar. "Costureiras (na foto, a produzir cogulas e perneiras de proteção), electricistas, serralheiros, canalizadores, telefonistas. Dezenas de serviços de apoio e de serviços administrativos. Centenas de assistentes operacionais, centenas de assistentes técnicos. O esforço para conter a Covid-19 é coletivo, de todos os trabalhadores do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, e a resposta é imediata e não olha a horários ou fins de semana. Somos todos CHULN, somos todos SNS!", lê-se na legenda.







Um gesto no hospital Sant Joan de Déu, em Barcelona, Espanha, homenageou os outros funcionários que fazem um hospital funcionar. No dia 27 de março, foram batidas palmas a funcionárias que se encarregam da limpeza do hospital, mas que abrangeram muito mais profissionais."Hoje, queremos agradecer à equipa de limpeza, segurança, cozinha e infraestrutura, ou seja, todos os profissionais que não são de saúde que continuam a realizar as suas tarefas em circunstâncias excepcionais devido à Covid-19. Um aplauso merecido", lê-se na legenda do vídeo.Em Portugal, o sindicato denunciou que há falta de proteção destinada a funcionárias de limpeza nos hospitais: