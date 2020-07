Adam Castillejo, o segundo adulto a ficar "funcionalmente curado" da infeção pelo VIH (que provoca a SIDA), apelou às pessoas seropositivas e às que combatem a Covid-19 que não percam esperança quanto a uma cura.Castillejo é conhecido como o "paciente de Londres", e há 34 meses que é considerado livre do VIH e que não lhe é administrado um tratamento contra a SIDA. Tudo aconteceu depois de ter recebido um transplante de um dador de medula que tinha uma mutação genética que o torna resistente ao vírus. Adam recebeu a medula para tratar o seu cancro, mas o transplante acabou por curá-lo da infeção pelo VIH. Em 2019, foi considerado "funcionalmente curado"."Não percam a esperança", afirmou Castillejo numa conferência internacional online, quando questionado pela sua mensagem a pessoas seropositivas e que combatam o novo coronavírus. "Tenham fé. Mantenham a esperança. As coisas podem mudar."Castillejo é considerado o "paciente de Londres" porque o seu caso é semelhante ao de Timothy Brown, um homem norte-americano submetido ao mesmo procedimento e que foi considerado curado em 2007. Por ter sido tratado na capital alemã, Brown ficou conhecido como o "paciente de Berlim". Entretanto, mudou-se para os Estados Unidos e ainda se mantém livre da infeção.O médico de Castillejo, Ravindra Gupta, considera que o seu caso é "notável" mas que o procedimento nele usado não se pode considerar uma cura para a SIDA.Os dadores de medula de Castillejo e de Brown tinham uma mutação genética conhecida por CCR5 delta 32, que confere resistência ao HIV. Estes transplantes são muito complexos, arriscados e caros, e só foram usados quando os dois homens se encontravam com leucemia e VIH, em estado terminal.Em todo o mundo, mais de 37 milhões de pessoas são seropositivas. Desde os anos 80, cerca de 35 milhões morreram. Porém, o desenvolvimento científico permitiu a existência de antirretrovirais que impedem o desenvolvimento da SIDA.