Capa da Vogue Portugal gera polémica em Portugal e lá fora

Aborda o tema da saúde mental mas a capa não recebeu boas críticas. A Vogue Portugal está desde esta quinta-feira envolvida em polémica devido à mais recente edição, na qual uma das quatro capas com o tema "Madness" ("Loucura"), com a modelo Simona Kirchnerova dentro de uma banheira no que parece ser um manicómio, está a ser fortemente criticada. A controvérsia já passou fronteiras e é notícia no jornal britânico The Guardian.Com o título "Vogue Portugal sob fogo por capa sobre saúde mental de 'muito mau gosto'", o jornal faz menção ao comentário da modelo portuguesa Sara Sampaio, que no Instagram da revista afirmou que "este tipo de imagens não deviam representar a conversa sobre saúde mental". "É de muito mau gosto", criticou.Considerada "ofensiva" e "perturbadora", a capa da edição julho/agosto da Vogue Portugal levou ainda a inúmeras partilhas da hashtag #vogueout (#voguefora).Também a psicóloga clínica Katerina Alexandraki defendeu que "promover a estética da saúde mental é muito problemático. Nunca é uma moda".Na conta oficial do Twitter, a Vogue Portugal justificou a decisão da escolha do tema: "É sobre amor. É sobre a vida. É sobre nós. É sobre ti. É sobre o agora. É sobre saúde. É sobre saúde mental. Já era sem tempo".