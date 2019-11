De Camané a Vhils: As reações à morte de José Mário Branco

Morreu

, cantautor e produtor português. Tinha 77 anos. A morte foi confirmada à agência Lusa pelo seu ‘manager’, Paulo Salgado.

Nascido no Porto, em maio de 1942, José Mário Branco é considerado um dos mais importantes autores e renovadores da música portuguesa, em particular no período da Revolução de Abril de 1974, cujo trabalho se estende também ao cinema, ao teatro e à ação cultural. Nas redes sociais, somam-se as reações de pesar devido à morte de uma das maiores vozes da música portuguesa.



Ao jornal Público, Camané, que teve vários discos produzidos por José Mário Branco, considerou que o músico era "enorme". "É um dos artistas mais importantes da música portuguesa do século XX e do século XXI". Na TSF, o fadista considerou que José Mário Branco "está muito para além de um cantor de intervenção. É um artista extraordinário, um produtor fantástico". Camané lamentou a perda de "um amigo, uma pessoa de quem gostava muito".



No Instagram, Legendary Tigerman despediu-se de José Mário Branco:









O mesmo fez Capicua:











O artista urbano Vhils partilhou uma canção no Facebook:Carlos Vaz Marques contou uma história relacionada com o pai de José Mário Branco na mesma rede social:Para Pedro Marques Lopes, José Mário Branco não podia morrer:Júlio Machado Vaz também partilhou uma música no seu perfil de Facebook:Valter Hugo Mãe frisou a sua tristeza:Mafalda Veiga também o recordou:Daniel Oliveira recordou uma história vivida com José Mário:O músico Adolfo Luxúria Canibal lamentou hoje a morte do "amigo" José Mário Branco, "alguém de quem gostava muito". "Estou em estado de choque. É um amigo que se perde", disse, emocionado, Adolfo Luxúria Canibal. O vocalista de Mão Morta e poeta referiu ainda o valor e a importância de José Mário Branco para a música e cultura portuguesas. Adolfo Luxúria Canibal e José Mário Branco escreveram em conjunto a canção intitulada "Loucura", que foi recentemente recuperada para um disco de tributo lançado este ano.