Banksy, o artista de rua que em 2008 era já uma celebridade mundial, organizou em maio uma exposição coletiva num túnel rodoviário abandonado. No dia 2, a primeira página do The Times tinha uma foto onde à direita estava um trabalho de Banksy no túnel e à esquerda aparecia um português desconhecido a esculpir na parede o rosto de uma mulher.. O impacto daquele rosto abriu portas e eliminou degraus a Vhils, que doze anos depois, em declarações à, diz que "80%" do seu mercado (6,2 milhões de euros em vendas em 2018, segundo o Informa D&B) é internacional.

Embora Banksy e Vhils tenham origens comuns - o graffiti ilegal, urbano e clandestino -, as suas carreiras e modelos de negócio divergiram. O inglês permaneceu anónimo e fortemente politizado.

O português já não precisa de se esconder da polícia atrás de um nome artístico (Vhils), e hoje todos lhe conhecem a cara e o nome (Alexandre Farto). É um artista institucionalizado, não choca com o sistema político e económico. Alimenta-se dele, e vice-versa. Entidades públicas, governos e juntas querem os seus trabalhos em paredes, calçadas, muros e edifícios. Por vezes pagam-lhe para isso (12 contratos públicos desde 2013 no valor de €558 mil).



A mensagem de Vhils é mais social do que política - dar rosto às pessoas comuns das grandes cidades, enaltecer a memória e a passagem do tempo. A mensagem de Banksy continua a ser a de um intenso ativista político - chega a imiscuir-se no conflito israelo-árabe. Os seus graffiti tornaram-se atrações turísticas, há paredes que são arrancadas, vendidas e revendidas (não ganha um cêntimo com isso), caindo num paradoxo: ficou tão famoso que começou a alimentar um sistema que sempre combateu, o capitalismo - neste caso associado ao mundo da arte.