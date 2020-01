ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de janeiro de 2020.

Por paradoxal que possa parecer, Maria e Rui apresentam-se como 100 por cento vegetais. São de carne e osso, como é legítimo esperar-se de qualquer humano, mas descrevem-se assim para não dizerem que são veganos. "Não usamos essa expressão porque a mensagem que queremos passar está para lá disso. 90 por cento dos nossos clientes não são vegetarianos, são pessoas que se preocupam com o que comem, com a sua origem - se é biológico, sustentável. Este não é um espaço confrontacional", diz Rui Catalão, um dos donos, cozinheiros e criativos por trás do Kitchen Dates, o primeiro restaurante sem caixote do lixo em Portugal.Com o biológico já presente no vocabulário dos consumidores e com as ideias de sustentabilidade a ganhar terreno, a reflexão sobre o desperdício alimentar impõe-se: por ano, em todo o mundo, mais de metade de todos os frutos e vegetais são desperdiçados, e o mesmo acontece a 25 por cento da carne, segundo um relatório de 2018 da FAO - Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas. Estes número ganham maior expressão quando se pensa na fome no mundo e no impacto da agricultura e agropecuária intensivas na degradação do ambiente.A solução de Rui e Maria é radical e rara - não se conta uma mão-cheia de restaurantes em todo o mundo que possa afirmar que não produz lixo. O elemento central num destes restaurantes é sempre o compostor e o do Kitchen Dates, em Telheiras, é pequeno. A caminho da casa de banho, bem visível e perto da copa suja - a zona da cozinha onde se lava a louça - Maria Antunes abre a Eva, um caixote cheio do que parece ser terra e que liberta um cheiro torrado, meio a alfarroba, meio a citrinos, bem longe do cheiro a putrefação que um leigo esperaria encontrar.