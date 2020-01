Porque é que este é um dos mais cotados filmes asiáticos dos últimos tempos?

Depois do japonês Shoplifters (2018) e do sul-coreano Parasitas (2019), A Despedida não é somente o mais recente filme asiático a agitar o panorama cinematográfico internacional - é também o último a consegui-lo debruçando-se sobre a fértil temática das relações familiares.Mas, ao passo que o primeiro o fez sob a ótica da marginalidade e o segundo procurando paralelos com a luta de classes, a realizadora Lulu Wang enfrenta de caras a temática da emigração com a história de uma família chinesa na América, que, ao saber da morte iminente da avó e matriarca, Nai Nai (Shuzhen Zhao), retorna à China para a acompanhar nos seus últimos momentos - e, através da renitência da jovem protagonista, a plenamente ocidentalizada Billi (Awkwafina), acompanhamos os dilemas morais da decisão da família de não revelar à avó o seu cancro terminal (o que é prática comum no país).O contraponto da mentira piedosa ao valor da verdade como máxima universal não é, porém, a única reflexão aqui contida. De maneira inteligente e quase sempre bem-humorada, o filme põe em confronto as mundivisões representadas pela China e os Estados Unidos: o coletivismo de um contra o individualismo do outro; o quase cartunesco tradicionalismo do primeiro, em oposição à postura comparativamente iconoclasta do segundo; um excessivo sentimentalismo ocidental perante o estereótipo oriental de dureza e insensibilidade.Tudo isto é permeado pelo olhar descomplexado de Wang, cuja inspiração autobiográfica (a família, também chamada Wang, é de Changchun, onde a realizadora viveu com a avó) confere um caráter especialmente emotivo às performances de Shuzhen e Awkwafina, que esta semana ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz.Veja aqui o trailer: