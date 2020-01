O músico português Conan Osiris utilizou as redes sociais para atacar os comentários tecidos pela advogada Suzana Garcia no programa Você na TV! relativamente à morte do jovem cabo-verdiano Luís Giovani dos Santos Rodrigues.O jovem cabo-verdiano foi espancado à porta de uma discoteca em Bragança e entrou em coma. Morreu dez dias depois. A advogada referiu que este caso teve menos destaque na sociedade porque coincidiu com a época das festas. O músico decidiu então utilizar o Instagram para atacar a estação de televisão. "Olá, TVI . Já não peço para pedirem desculpa por, desde que a Cristina [Ferreira] saiu, levarem todo o tipo de merda nazi ao programa. Mas desta vez é guerra. Normalizar um crime desta natureza é guerra. O modo como puseram a merda do Natal e do Ano Novo acima dum linchamento é guerra", afirmou.Quando questionada pelo apresentador do programa, Manuel Luís Goucha sobre a falta de notícias sobre o caso, a advogada disse: "Não se falou foi histericamente, como esta gentalha queria que se falasse. Segundo, chamo a atenção para o facto de as festividades terem estado a acontecer nesse exato momento, não quando o episódio aconteceu mas quando tivemos notícia do facto".Na publicação que fez no Instagram, o músico colocou uma fotografia da advogada no programa, mas com um emojii de palhaço por cima da sua cara. "Eu não ia falar nada porque tenho tido ultimamente tanta vergonha que até me paralisa, mas isto ultrapassou todas as marcas.""Não se esqueçam do que andam a fazer e da gota final que fizeram agora TVI quando convidarem cantores de kizomba ou qualquer outra arte relacionada com Cabo Verde para por nos vossos programas de cotas", escreveu Conan Osiris."Quando nós exigimos um tratamento igual a todos os cidadãos de Portugal, não podemos, depois, querer tratamentos especiais e preferenciais. Ou seja, se eu exijo que os cidadãos que têm origens noutros países tenham os mesmos direitos e os mesmos deveres que os portugueses têm, eu não posso, depois, exigir um tratamento muito especialzinho para quando um deles sofre um crime hediondo como este. Não temos, enquanto cidadãos, de pedir desculpas a uns se não pedirmos a outros. Ou pedimos a todos, ou então não pedimos a uns em especial só porque são cabo-verdianos, ou só porque são chilenos, ou só porque são o raio que seja", disse a advogada, rematando: "Isto é um reforço inversamente da discriminação"."Quando um branco foi morto por pretos não suscitámos aqui nenhum incidente racista, nem dissemos que os emigrantes que vêm para aqui vêm agora fazer isto ou aquilo. Não dissemos nada. Da mesma forma, nada tínhamos de dizer só porque agora a vítima foi um preto. É aqui que quero chegar. Quando exigimos a igualdade, temos de exigir a igualdade plenamente", acrescentou.Os músicos Dino D'Santiago e Carolina Deslandes reagiram às declarações da advogada, bem como o futebolista Rúben Semedo.Apesar das críticas de Conan Osiris à TVI sobre as decisões desde que Cristina Ferreira saiu do programa - o músico foi convidado num dos primeiros programas da apresentadora na SIC -, há rumores de que Cristina Ferreira terá tentado ir buscar a advogada para o seu programa.O programa de Manuel Luís Goucha e de Maria Cerqueira Gomes tem sido várias vezes acusado de promover racismo por ter convidado Mário Machado e o apresentador ter entrevistado André Ventura.