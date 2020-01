Tutorial: Como fazer detergentes em casa para reduzir o desperdício

Sabão de marselha

Bicarbonato de sódio

Carbonato de sódio (feito em casa)

Óleo essencial à escolha

A carregar o vídeo ...

Vinagre de cidra

Detergente da louça

Água

Óleo essencial à escolha

A carregar o vídeo ...

Siga a Sábado nas redes sociais

Durante cinco dias desafiei-me a reduzir a quantidade de lixo que produzia diariamente, uma premissa lançada por Ana Milhazes no seu novo livro "Vida Lixo Zero" (Contraponto). Dei a primazia ao caseiro e aventurei-me a fazer detergentes à mão.Os produtos usados têm um impacto reduzido no ambiente e o produto faz a vez do do supermercado. E mesmo que o cheiro não seja igual, é igualmente agradável. Veja nos vídeos abaixo como fiz detergente da roupa e detergente multiusos.Ingredientes:Ingredientes: