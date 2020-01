Cinco novas séries e outras estreias nos TVCine

Habituado a ser a casa da HBO em Portugal, o canal TVSéries teve uma pequena crise de identidade quando em 2019 o streaming da produtora americana passou a operar em Portugal, deixando de precisar dessa casa emprestada.A partir daí diminuiu a frequência com que novas estreias chegavam ao canal. Tanto que há um grande ausente na reformulação da oferta destes canais premium, que passa por um rebranding dos TVCine 1, 2, 3 e 4, que dão lugar aos novos Canais TVCine Top, TVCine Edition, TVCine Emotion e TVCine Action, nova imagem, programação e, para celebrar tudo isto, um fim de semana em sinal aberto, de 17 a 19 de janeiro.O ausente chama-se - já perceberam - TVSéries, que desaparece da grelha. Esta reformulação não se faz, porém, sem séries, agora integradas nos canais que eram só de cinema: há estreias absolutas, como a série policial The Prodigal Son (na foto acima), que chegou no dia 14, e Evil, sobre uma psicóloga que investiga casos sobrenaturais e que estreou a 15 - ambas justificam puxar a box atrás. Além disso, já esta quinta-feira, 16, estreiam mais duas séries inéditas: Six e Unreal. Para dia 20 está agendada a estreia de Waco.Quanto a novas temporadas de séries bem conhecidas do público, vale a pena ter em conta a 8ª temporada de Chicago Fire, a 5ª de Chicago Med e a 7ª de Chicago P. D., todas estreadas no dia 14. A 3ª de Seal Team pode ser vista a partir de quinta-feira, 23.