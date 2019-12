Crítica de Cinema: Teia de Corrupção

Filme de um realismo artificioso e televisivo, tão literal como o título de origem ("The Corrupted"), é dirigido por Ron Scalpello, que começou a carreira no... jornalismo musical, disparando a seguir em todas as direções – videoclips dos Prodigy, o mais que olvidável "Pressão" (2015) em ambiente submarino, a luta de punhos nus e um documentário dedicado ao futebolista Bobby Moore.Agora, regressa ao crime e guerrilha urbanos da longa-metragem de estreia, baseando-se vagamente em factos cujo alicerce é a cobiça especulatória da área de Londres revitalizada por obras para os Jogos Olímpicos de 2012. Timothy Spall, notável nos trabalhos para Mike Leigh, compõe um saboroso vilão, mas a historieta de esforço redentor, semelhante a tantos thrillers do género, provoca dormência.