O criador do God of War fez uma revelação sobre a orientação sexual de Kratos, o protagonista do jogo, que não caiu bem entre vários fãs da obra. David Jaffe, aproveitando um desenho de uma fã na qual mostra o semideus a festejar o mês do orgulho LGBT (junho), escreveu um tweet onde revelava que Kratos era bissexual.

"Oh, mais uma coisa: não é para dar uma de JK Rowling, mas quando estava a trabalhar nas origens de Kratos pela primeira vez, sabia que ele era um furioso bissexual até se juntar com a sua mulher," escreveu o criador de God of War.





Oh, and one more thing: not to get all JK Rowling but when I was working on the origins of Kratos for the first games I knew he was a raging bi-sexual until he settled down with his wife. So Kratos is officially bi. Oh and the Oracle from GOW1? Lesbian, straight up! Boom! https://t.co/jXUZ0NXIfo — David Jaffe (@davidscottjaffe) 4 de junho de 2019

A revelação era, na verdade, uma piada para irritar homofóbicos, como o autor explicou repetidamente. No entanto, comentários críticos não tardaram.

"Infelizmente, aquela última mensagem era uma mentira pensada para simplesmente irritar os que estão a espalhar ódio sobre a imagem #PRIDE de Kratos. Honestamente, nunca presumi que Kratos era outra coisa que não heterossexual, mas raios me partam: se ele sempre tivesse sido bi e só fosse descoberto agora? Fixe!", voltou a escrever Jaffe.





Ok, let me make this clear cause some of y'all are clearly too dumb to understand when you are being trolled:



#1- Kratos is not bi or gay as far as I wrote him. He's straight.



#2- I posted my tweet because I was upset that people were upset by the great image someone made — David Jaffe (@davidscottjaffe) 4 de junho de 2019

Perante as respostas descontentes, o criador do jogo voltou a brincar e disse que Kratos só seria bissexual se tivesse um romance com Solid Snake, uma personagem do jogo Metal Gear.