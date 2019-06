Um vídeo perturbador filmado a partir de um barco de pesca na costa da Gronelândia mostra dois jovens pescadores a apanharem um tubarão que ficou preso na rede de pesca e a cortarem-lhe a cauda, rindo-se para a câmara do seu ato. "Boa sorte a tentar nadar!", gritaram no fim do vídeo, depois de soltarem o peixe.

O animal foi identificado como um tubarão da Gronelândia, o tubarão que mais vive da espécie vertebrada. Pode chegar aos 400 anos de idade e não ataca humanos.

Depois de publicarem o vídeo, os pescadores receberam insultos nas redes sociais e foram despedidos. Também enfrentam a possibilidade do pagamento de uma multa e pena de prisão por crueldade animal na Islândia.



O vídeo levou o ator da Guerra dos Tronos a escrever uma mensagem no Instagram a condenar a atitudes dos islandeses.

"É horrível porque se calhar vocês são bons homens, amigos, trabalhadores e pais, mas foram fizeram isto. A vossa vida vai mudar. Eu nunca vi nada tão cruel na minha. O vosso riso enfurece-me e nunca quis magoar tanto um ser humano na minha vida como agora", escreveu Jason Momoa na rede social. "Todos nós fazemos erros, mas o que vocês fizeram foi pura crueldade. Vai-vos acontecer o mesmo que fizeram ao tubarão. F******", terminou.