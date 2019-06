Isso inclui a guerra?

Sim. O excitante dominante é a guerra. Todo o trajecto da humanidade é o do guerreiro. E não sei até que ponto a mulher estimula o guerreiro, na medida em que o objectivo do homem é o prazer, e ela compreende isso como uma arma. O que eu entendo da relação do homem com a mulher é que ela apura a sua sedução para a usar como arma, de maneira que também a considero envolvida na violência.



Ou seja, afinal a mulher não está isenta de pecados. E a Agustina, está isenta?

Não. Conhecedora de pecados sim, sou uma conhecedora. Mas uma coisa é a experiência, outra coisa, que é uma forma já de reconciliação com o pecado, é o conhecimento. Hoje fala-se muito em sexo, mas fala-se em sexo como experiência e não como conhecimento. São coisas diferentes, por experiência qualquer pessoa pode falar de sexo, as pessoas mais habilitadas até serão aquelas que o praticam continuamente. Mas o conhecimento não existe, hoje sabe-se menos de sexo do que se sabia há cinco mil anos. E de facto é uma falha da sociedade.



Em Doidos e Amantes escreve que "é impossível erradicar da natureza humana a vaidade". Que vaidades existem em si?



A vaidade… Há pouco tempo entrei num táxi e o taxista disse-me: "Você é uma pessoa muito modesta." E eu disse: "Está enganado. Eu sei perfeitamente quais são as minhas qualidades, quais os meus valores, sei mover-me dentro deles, simplesmente há uma determinada atitude que me parece inútil e uma perda de tempo e, acima de tudo, o tempo é precioso para mim e, portanto, sou capaz de prescindir." O facto de não ter um carro com motorista é uma forma de eliminar qualquer coisa de inútil que me daria muito pouco proveito e seria, unicamente, aí está, uma aparência.



Mas revele-me as suas vaidades.

Gosto de me vestir bem. Gosto de me vestir bem mas não como elemento de sedução. É pelo meu bem-estar, que acompanha justamente esse reconhecimento de valores que levo em mim: o gosto de escrever, o querer reflectir, a curiosidade profunda sobre as coisas, sobre o mundo. Como antigamente era, os chefes gostavam de se vestir bem para impor a sua dignidade. É uma questão de dignidade, não é uma questão de sedução.



Hoje tem mais dificuldade em encontrar roupa com o nível de qualidade que exige?

Não. Sobretudo os italianos continuam a ser os mestres e vão continuar a ser. Vão ser poupados a toda esta euforia por causa da massificação. Os italianos serão poupados porque têm evoluído.



Escreveu quase 60 livros. Imaginamo-la encerrada na sua escrita, mas não é assim. Fale-nos dos seus prazeres.

O meu prazer principal é exactamente isso, começa com a aprendizagem da leitura. O primeiro prazer ainda é ligado aos comandos cerebrais de há 500 milhões de anos. Era a alimentação. Lembro-me de gostar de determinadas coisas, como bananas, e a mãe proibia que comesse uma dúzia de bananas, evidentemente. Um dia fui a um casamento e diante de mim estava um enorme cacho de bananas e ninguém para me vigiar. E então comi tantas bananas que até hoje nunca mais gostei de bananas assim. Acho que já me desprendi desse prazer [ri].



Falemos de outros então.

Eu preciso da solidão, da imobilidade. O prazer de uma certa solidão, uma solidão acompanhada com livros, com um certo conforto, sem ser excessivo, porque isso provoca moleza. Mas há o gostar da casa, gostar das pequenas tarefas da casa. Gosto de pregar um botão, coisa que ninguém gosta. Gosto de costura, gosto imenso de costura. Lembro-me de fazer peças de lingerie que podiam ser consideradas obras de arte, mas hoje já não tenho tempo.



Como fazia essas peças?

Com cetim e rendas pregadas à mão, que já nem há.



Ainda pega na agulha?

Sim, sim. Ainda coso botões, sou capaz de fazer uma bainha, arranjar uma saia, arranjar um vestido, tudo o que for necessário. Hoje já estou limitada ao que for necessário. Mas ainda o faço por prazer. É um repouso para quem vive voltada para os livros e está constantemente a ler.



Gosta de se apresentar bem e foi sempre muito feminina.

Muito feminina. Sim, eu lembro- -me de ter 3 anos e estar com a minha família em Espinho, no Verão, estávamos num hotel e eu já sabia que ao jantar queria usar determinado vestido.



E usava vários vestidos ao longo do dia?

Sim. Engraçado, encontrei uma senhora e a sua família no Brasil, eles faziam as férias na Póvoa de Varzim, creio que nos anos 30. Elas diziam que as senhoras faziam 19 vestidos, era um para cada dia, coisa que não se passava comigo. A minha mãe era muito elegante, mas dizia sempre que uma mulher se devia vestir com propriedade. É uma coisa que já não se diz. Eu não atingia bem isto, era contra, tinha o lado campesino do meu pai, gostava das cores, das flores, das coisas assim muito à inglesa. A minha mãe era mais o cinzento, e usava- -se muito o azul-marinho.



Que outras tarefas domésticas lhe dão prazer?

Por exemplo, cozinhar. Não a obrigação de cozinhar de manhã à noite, isso deixaria de ser um prazer. A grande cozinheira, que não sou eu evidentemente, não é tanto a que cria um belo prato mas a que sabe de pouca coisa fazer um sucesso qualquer.



Dedica-se mais à cozinha tradicional da região do Douro?

Sim, sim. E à da família do lado da minha mãe, que era espanhola. Há pratos que se faziam que eu continuei a fazer. Uma coisa que se chamava pepitoria. Era o frango estufado com molho de ovo, uma mistura de ovo e limão que se deita à última hora para o ovo não coalhar. É uma delícia. Às vezes ainda faço.



Nesta casa também vivem os seus gatos, que sempre a rodearam.

São muito vadios os meus gatos, não tenho gatos aristocratas. Tenho uma gata que nasceu… Às vezes quero fazer uma pergunta difícil ao meu marido e pergunto-lhe: "Esta gata nasceu cá em casa?" E ele também não sabe. Tenho essa gatinha e tenho um gato vadio que vem à hora das refeições. Andam por aí, eles gostam de jardins sem cães porque assim estão tranquilos, e aqui têm muito espaço.



Como é a sua relação com eles?

Falo imenso com eles, é uma relação muito boa porque eles reconhecem que há uma identidade. E quando eu não estou em casa, depois, quando chego, eles queixam-se. Sentem a minha ausência.



Que identidade com os gatos é essa?

É justamente o meu lado felino que se manifesta. É uma simpatia, é uma corrente de simpatia.



A gata está por perto enquanto escreve?

Não, ela não está para isso. Os gatos são muito independentes. O outro, que eu chamo Palhacinho, é mais engraçado. Ele apareceu aqui desgraçado, os donos foram-se embora e deixaram-no, estava miserável. Agora está bonito. A gata teve um nome muito engraçado, mas depois não dava pelo nome e agora chamamos-lhe só Pequenina. Ela era Cosette, uma personagem de Victor Hugo, d’ Os Miseráveis. Mas ela não respondia ao nome, não é muito inteligente. Tenho tido gatos espertíssimos, de uma inteligência extraordinária, mas esta não é, coitadinha.



Escreve a um ritmo alucinante. Os 83 anos não lhe pedem mais descanso?

Não, isso não. Não tenho de ter mais descanso, muito pelo contrário, quando tenho de fazer mais coisas encontro forças para isso, é quando me sinto melhor. Agora estou a escrever um romance, mas não sei se terei de o interromper para escrever um trabalho sobre Portugal, onde está incluído o Viriato como a primeira figura da Lusitanidade, e outros. O romance chama-se A Massa Cinzenta.



Como é que se vê?

Sou uma chata, mas muito querida. Uma chata muito querida [ri].

[Ri]. Eu acho que a mulher não tem pecados no sentido em que o pecado maior é o da destruição da própria natureza. E a mulher é votada à criação, faz parte da natureza, o objectivo dela é a criação. O homem não, ele tem de inventar motivos para criar, e o motivo que inventa é a destruição. Isso dá-lhe um excitante suficiente para, partindo da culpa, no sentido da culpa que ele adquire com a destruição, partir para um renascimento da sua vontade. E então é o grande criador, mas não o criador que a natureza impôs, mas sim um criador já humano.