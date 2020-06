Série Destemidas voltará a ser emitida na RTP2 após polémica

Um programa para crianças na RTP glorifica Karl Marx. Na animação o livro dele até dá luz. pic.twitter.com/JQKWdJg6hP — GATO POLITICO (@ogatopolitico) June 20, 2020

Resposta de Jorge Wemans, Provedor do Telespectador dos canais RTP, a propósito das queixas recebidas que se referem à série Destemidas. pic.twitter.com/ZA8mFMF4am — Inês Moreira dos Santos (@inesmorsantos) June 25, 2020

Depois de ter gerado polémica devido a um episódio, a série de animação Destemidas voltará a ser transmitida na RTP2 esta sexta-feira, com o novo capítulo relativo a Hedy Lamarr.A indicação foi prestada pela diretora da RTP2, Teresa Paixão, na página oficial de Facebook do canal. Contudo, o episódio polémico, sobre Thérèse Clerc, foi retirado do espaço infantil Zig Zag no serviço RTP Play, do site da RTP.Paixão relata que o episódio foi "temporariamente suspenso do espaço ZiG Zag porque reconhecemos que a linguagem utilizada no que diz respeito ao aborto não era a mais adequada para o público alvo (10-13 anos) e voltará assim que estiver refeita a dobragem"."Os 30 episódios que compõem a série podem ser vistos integralmente, com a tradução aproximada ao texto original na RTP Play, incluindo o episódio que deu lugar a esta questão no espaço das séries da RTP2", adianta a diretora. Segundo o site Espalha Factos, o resto dos episódios será transmitido "na próxima semana às 11h50 e às 19h15" O episódio sobre Clerc, uma ativista francesa que lutou pela legalização da interrupção voluntária da gravidez, e em que é abordada a sua relação homossexual, gerou queixas junto da ERC e do provedor do telespectador da RTP. Um momento relativo à descoberta do marxismo por Clerc foi difundido nas redes sociais, havendo quem dissesse que "glorificava" Karl Marx.Jorge Wemans, o provedor do telespectador, divulgou uma nota acerca das queixas que recebeu. Nela, recomenda que o episódio seja retirado do serviço RTP Play e que seja escolhido um horário "mais apropriado para adolescentes" e que "não incluíssem o episódio". Contudo, disse não concordar com a maioria das críticas feitas ao canal: