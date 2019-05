Atravessou gerações e continua a preencher as tardes e os serões de muitas crianças e jovens em todo o mundo. O jogo de cartas UNO é um dos mais populares de todos os tempos e talvez um dos mais controversos no que diz respeito às regras (muitas das vezes personalizadas ao gosto dos próprios jogadores).

Mas agora, os criadores do famoso brinquedo vieram pôr fim a um dos maiores mitos do UNO e que pode ajudar a salvar algumas relações futuras entre jogadores mais aguerridos.

"Se alguém coloca uma carta +4, deves apanhar quatro cartas e passar a tua vez. Não podes pôr uma carta +2 para que a pessoa seguinte apanhe seis cartas. Sabemos que já o fizeste", pode ler-se no Twitter da companhia.





If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h