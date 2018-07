Ivo Barradas tem 16 anos e passa em média quatro horas por dia a jogar Fornite. E não está sozinho. A Epic Games, a empresa que o desenvolveu, revelou este mês que o número de jogadores subiu para 125 milhões, com uma média de 40 milhões de utilizadores por mês. Como é que tem tantos fãs?



Uma das estratégias dos criadores do jogo – que em Fevereiro ultrapassou os 108 milhões de euros em facturação, graças às compras de actualização, e em Abril atingiu outro pico, os 260 milhões de euros – é o facto de ter um update a cada dois meses. Ou seja, há sempre novos desafios e o conceito de último nível. Todas as semanas há novo armamento e cenários.

Ivo Barradas considera que o Fortnite não é tão violento como outros jogos. "Quando matas outro adversário não vês sangue, nem membros cortados. Além disso, os desenhos não são realistas, mais parecem desenhos animados. Há danças e emotes [expressões que os desenhos animados fazem] para tentar passar para o exterior os nossos pensamentos e sentimentos."

Tito de Morais, fundador do projecto Miúdos Seguros Na Net, tem uma opinião diferente. "Violência é violência independentemente do realismo gráfico. No entanto, considero que o impacto negativo da violência pode ser menor, quanto menor for o realismo do grafismo", afirma à SÁBADO. E acrescenta: "No caso do Fortnite, a violência, apesar de persistente, não é sanguinária. Mesmo o recurso a armas de fogo para eliminar adversários contribui para um tom de violência menos agressivo."



