Quais são as novas regras de isolamento para vacinados?

Com mais de 80% da população com vacinação completa, era com expetativa que eram esperadas novas regras sobre o isolamento de casos suspeitos de covid-19. Depois da ministra da Saúde, Marta Temido, ter anunciado que as medidas seriam conhecidas até ao final da semana, não foi preciso esperar mais de um dia até se saber que pessoas com o esquema vacinal completo não precisarão de realizar isolamento de 10 ou 14 dias caso registem um teste negativo à covid-19.

O que muda?