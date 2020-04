Morreu Irrfan Khan, ator de Quem Quer Ser Bilionário?, aos 53 anos

O ator Irrfan Khan, estrela de Bollywood e com participações em grandes produções como Quem Quer ser Bilionário?, A Vida de Pi e Mundo Jurássico, morreu aos 53 anos num hospital de Bombaim, na Índia. De acordo com a sua agência, citada pela BBC, Khan tinha sido internado com uma infeção no cólon.Em 2018, o ator indiano foi diagnosticado com um cancro. Após alguns tratamentos em Londres conseguiu recuperar, tendo ainda participado nas gravações do filme Angrezi Medium - com estreia adiada devido à pandemia de covid-19.

Nascido em 1966 em Jaipur, Irrfan Khan estreou-se no cinema em 1988 com o filme Salaam Bombay, nomeado para o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro. No cinema de Bollywood, interpretou papéis em filmes como Maqbool e Haasil, tendo sido várias vezes premiado. O filme Paan Singh Tomar valeu-lhe o prémio nacional indiano para Melhor Ator em 2012.



Em Quem Quer ser Bilionário?, filme de Danny Boyle vencedor de oito Óscares, é o seu trabalho mais conhecido em produções fora da Índia.