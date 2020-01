A carregar o vídeo ...

A Polícia Nacional espanhola resgatou 270 cães das raças chihuahua, lulu da Pomerânia e caniche que viviam em instalações de criação de animais ilegais e sem condições. Cinco pessoas foram detidas, entre elas dois veterinários. A alguns cães foram cortadas as cordas vocais, para não alertarem os vizinhos.A Federação de Associações Protetoras e de Defesa Animal da Comunidade de Madrid e a Associação Nacional Amigos dos Animais emitiram um comunicado conjunto em que relatam ter assumido o tratamento dos animais, que não podem ser adotados. "Precisam de ser reabilitados psicologicamente, como consequência entre outras do confinamento a que foram sujeitos e pela forma como estavam apinhados", detalha o documento.As instalações foram descobertas em Meco e Arganda Del Rey. Os animais viviam presos em caves construídas ilegalmente, onde se amontoavam cerca de uma centena de jaulas pequenas, mas com três cães.A cave não tinha nem ventilação, nem fonte de luz natural. Segundo a Polícia, o ar era irrespirável devido ao fedor. Não eram oferecidas as mínimas condições de higiene aos animais, que até desenvolveram problemas nas articulações por não se poderem mover.Há 30 anos que o responsável pelas instalações criava cães, mas o espaço nunca esteve licenciado. Para não alarmar os vizinhos, as cordas vocais foram cortadas a muitos animais.As cadelas destinadas a ter cachorros foram sujeitas a cesarianas. Algumas foram sujeitas a amputação de membros."A vida destes cães foi um inferno, encerrados em jaulas minúsculas sem se poderem movimentar, usados como máquinas de criação para conseguir um beneficio económico. As fêmeas eram literalmente ‘exploradas’ para conseguir o maior número de cachorros para venda", lê-se no comunicado das associações.Pensa-se que das instalações terão saído, para venda, cerca de 1.400 cães, com receitas na ordem dos dois milhões de euros. Cada cão com pedigree era vendido por 3 mil euros.