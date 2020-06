Encontrados 500 cachorros dentro de avião no Canadá. 38 morreram

O Canadá está a investigar a descoberta de 500 cachorros a bordo de um avião das Linhas Aéreas Internacionais da Ucrânia no aeroporto de Toronto. 38 dos cães, de raça buldogue francês, estavam mortos. Outros encontram-se em risco de vida.Os buldogues franceses sofriam de desidratação, fraqueza e vómitos quando foram encontrados a bordo do avião que aterrou a 13 de junho.Abby Lorenzen, uma tratadora de cães que estava a retirar outro animal da área de cargas do aeroporto onde foram descobertos os cachorros no sábado passado afirmou que era uma "cena de filme de terror". "Foi um pesadelo", lamentou ao canal CBC. "O Canadá e o seu governo federal precisam de mudar as leis no que toca à importação destes cachorros."

As linhas aéreas manifestaram as condolências e indicaram estar a colaborar com as autoridades locais.

A venda de cachorros é muito lucrativa no Canadá, mas apesar de os compradores pensarem que os animais nasceram no país, nunca se sabe de onde vieram.