O Coletivo artístico À Linha é formado por 16 artistas que se expressam em linguagens bastante distintas, mas que têm um elemento em comum: a geografia. Todos pertencem àquela que em Lisboa é conhecida como a Linha de Cascais (que acompanha a linha de comboio de Oeiras). A sua primeira mostra coletiva acontece na exposição "Paisagens do Agora", no Taguspark - Parque de Ciência e Tecnologia, com curadoria de Elisa Ochoa -, até ao dia 3 de abril. A inauguração decorre no dia 30 de janeiro, às 19h00, no Átrio do Núcleo Central do Taguspark.A mostra pretende "afetar" o visitante "de forma emocional, mas também cognitiva", recorrendo a paisagens que incluem elementos futuristas, humanos, naturais, mas também políticos.De acordo com um comunicado, todos os 16 artistas do À Linha partilham "a paixão pelo sol, pela areia e pelo mar, uma quietude do espírito" e que foi nessa linha que "se coseram as ideias de vários artistas, a grande maioria muito experientes no universo artístico, unindo-os numa associação, que se propõe captar a atenção do público para com ele poder partilhar um mundo de abordagens artísticas criadas por talentos desejosos de se revelar em múltiplas exposições, demonstrações e outras ações"."Uma linha é o elemento essencial da composição visual; forma-se através de um conjunto de pontos, independentes entre si, mas que, em conjunto, traçam um caminho que os une", pode ler-se no comunicado de apresentação do coletivo formado por Clo Bourgard, Cristina Gil, Cristina Faro, Graça Romano, João Catarino, Joana Mollet, Mariana Cortez Herédia, Mário Godinho, Oliver Huntrods, Patrícia De Herédia, Paulo Pina, Pedro Soares Filipe, Regina Frank, Ricardo "Tadeu" Barros, Tiago Fezas Vital e Tim Madeira .