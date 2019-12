Todos os anos centenas de notícias sobre animais são feitas por jornais, havendo até mesmo jornalistas que se dedicam exclusivamente a estas histórias. A Reuters fez a seleção de algumas das mais marcantes dos últimos 12 meses, entre elas a pequena porca que acalma viajantes stressados ou as cabras-bombeiros que se chamam Vincent Van Goat e Selena Goatmez e salvaram uma biblioteca presidencial.O aeroporto Internacional de São Francisco decidiu introduzir uma nova técnica para reduzir a ansiedade dos passageiros (sem que estes recorram a enormes doses de calmantes ou a bebidas espirituosas): um porco terapeuta.LiLou, uma porca juliana de cinco anos, juntou-se à matilha daquele aeroporto. Os animais estão no aeroporto para ajudar a acalmar passageiros que sofram de ansiedade.O aeroporto vestiu LiLou com chapéu de comandante e as unhas de vermelho. No local onde guardam o animal está um piano de brincar que a porca toca com os cascos. Depois do seu trabalho, LiLou volta para o apartamento do seu dono, em São Francisco.Pela primeira vez na história os cientistas captaram o chamamento de uma baleia-franca-do-Pacífico. De acordo com os biólogos, o ruído parecia que o animal estava "em busca de amor". De acordo com a equipa que captou o chamamento, aquela "canção" poderia ser utilizada como descrição no perfil de uma aplicação de encontros: "Se jantares de krill em grandes quantidades perto do chão do oceano com um companheiro de 70 toneladas são a tua cena, então eu sou o tal".Já ouviu falar das cabras sapadoras de Portugal ? Bem, também os EUA têm uma brigada de animais que ajudam a combater incêndios. Este ano, um conjunto destes animais ajudou a salvar a Biblioteca Presiencial Ronald Reagan, na Califórnia, de um incêndio selvagem, em outubro.As cabras terão comido 5 hectares de material combustível, criando uma linha de proteção contra fogo que impediu as chamas de chegarem ao edifício. O pastor, Scott Morris, diz que aqueles 500 animais têm um apetite voraz por ervas daninhas.As cabras-bombeiro tinham nomes como Vincent Van Goat ou Selena Goatmez ("goat" é a palavra inglesa para "cabra"), trocadilhos com o nome do pintor Vincent Van Gogh e a atriz Selena Gomez. Estes animais foram responsáveis por salvar a biblioteca que contém os corpos do presidente Ronald Reagan e da sua mulher, Nancy Reagan. As chamas estiveram mesmo a cerca de 15 metros do hangar onde é guardado o avião presidencial (Air Force One) utilizado por Reagan.Em julho deste ano Las Vegas foi assolada por uma praga de gafanhotos de proporções Bíblicas. A certa altura eram tantos os insetos a voar em torno das luzes da cidade que o Serviço Nacional de Meteorologia norte-americano os detetou no seu radar.

Esta enorme concentração de animais levou a que muitos locais turísticos decidissem desligar a luzes exteriores naquela que é uma das avenidas mais iluminadas do mundo: a Strip de Las Vegas.



A migração dos gafanhotos sofreu alterações devido ao inverno mais húmido do que o normal.



O adeus a um meme da Internet

Numa nota mais triste, 2019 foi o ano em que morreu o animal de um dos mais famosos memes (imagens satíricas) da Internet: a gata rabugenta (grumpy cat) Tardar Sauce morreu aos sete anos na sequência de uma infeção urinária.



Sauce tinha aparecido em capas de revista, anúncios televisivos e até teve direito ao seu próprio filme: "O Pior Natal de Sempre da Gata Rabugenta".