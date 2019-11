Empresa francesa acusada de pressionar empregados a beber no trabalho

A empresa de bebidas francesa Pernod Ricard foi posta em tribunal por colocar "pressão constante" aos empregados para consumir bebidas alcoólicas durante as horas de trabalho. De acordo com o The Guardian, os trabalhadores asseguram que esta pressão da empresa lhes trouxe problemas de saúde.Mais acusações, refutadas pela Pernod Ricard, surgiram após um trabalhador da área das vendas ter levado a empresa a tribunal em setembro - garantindo que tinha ficado doente por beber em demasia.Desde esta acusação que mais empregados denunciaram uma "cultura de bebida" na firma francesa.Ao Le Parisien, uma vendedora contou como o staff bebe às horas de almoço, depois de reuniões e ao fim do dia, ao mesmo tempo em que se reúne com os clientes. "É a cultura da empresa: se dizes que não, não ficas muito bem visto", afirmou a mulher, que começou a deitar as bebidas em plantas que encontrava perto para não as beber.Ao mesmo jornal, um antigo trabalhador contou ter visto colegas a "babarem-se no carro" e outros "em coma alcoólico". "Ninguém ficou chocado", disse.

Um porta-voz da empresa assegurou que as acusações não são verdadeiras e que beber nas horas de trabalho é "uma decisão pessoal".